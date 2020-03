Reunión informativa de Fútbol Infantil del Club Comunicaciones

6 marzo, 2020 52

Con la presencia del Presidente Mariano Mazzoni, se realizó el jueves 27 una reunión informativa para los tutores y padres del fútbol infantil del club. La finalidad del encuentro fue de dar a conocer los aspectos más importantes de la actividad en este año 2020.

Respecto al fútbol infantil, el pasado fin de semana se iniciaron las competencias de la Liga Mercedeña. En la clase 2008, Comunicaciones “A” le ganó a Atlético Mercedes por 3 a 0, mientras que Comunicaciones “B” perdió con San Martín de Yofre 2 a 1. También tuvieron acción los chicos de otras categorías formativas: la clase 2011 A y B jugaron contra Tiro Federal y Paso de los Andes. Además, el equipo de Tercera División debutó el pasado domingo ganándole a Paso de los Andes por 3 a 1. Ahora volverá a jugar el domingo desde las 17:15 en el estadio “Encho” Colombi frente a Castello.

La actividad para este fin de semana marca que:

El sábado en cancha de Ferroviario, a las 17, jugarán Tiro Federal “A” vs Comunicaciones “A”- (Clase 2008)

El domingo en la misma cancha a las 10.30 juegan Ferroviario vs Comunicaciones “B”- (Clase 2008).

Por su parte, las clase 2011 jugará el domingo en cancha de Atlético Mercedes.

Cancha Nº 1

Desde las 20. Tiro Federal vs Comunicaciones – Clase 2013/4 (tentativo)

Cancha Nº 2

19:20. Comunicaciones “B” vs Villa Rivadavia

A partir de las 20. Comunicaciones “A” Vs Apinta