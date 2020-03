Mariel Meza trabajará en varias comisiones de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados presidida por Pedro Cassani aprobó por unanimidad la integración de cada una de las comisiones permanentes y bicamerales, fijándose los días y horarios de reuniones formales.

El cuerpo parlamentario, sancionó además la adhesión de la provincia de Corrientes a la Ley Nacional 27.499, “Ley Micaela”, -de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del estado-, pasando al Poder Ejecutivo para su pronta promulgación.

Por otra parte, también se aprobó una resolución presentada por el diputado Héctor López, por la cual la institución legislativa manifiesta “su preocupación ante los posibles intentos de avasallamiento ante la autonomía municipal de la ciudad de Goya, al pretender declarar Casco Histórico a 72 manzanas de la ciudad en contraposición a la normativa municipal vigente”, entre otras iniciativas tratadas.

Durante el encuentro legislativo, Cassani ponderó el consenso arribado para la conformación de las comisiones, felicitando a sus pares por la “generosidad” demostrada.

“Sabemos que no es una tarea sencilla. Legítimamente, todos quieren estar en alguna comisión en particular y los lugares no alcanzan… De igual modo, la generosidad de cada diputado permite unificar criterios, también mandar una señal a la sociedad del trabajo que se realiza en este ámbito, donde pertenecemos a distintos espacios políticos. Sin la generosidad de ustedes, sería difícil materializar y que todos queden en la mayor medida conformes”, dijo.

Cabe destacar que las sesiones de la cámara Baja provincial, según lo votado por unanimidad, serán a las 19 horas, todos los miércoles.