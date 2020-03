Los 11 de Boca para soñar con el campeonato

5 marzo, 2020 12

El DT de Boca ya tiene el equipo que recibirá a Gimnasia y como bien avisó Miguel, sigue todo igual. Eso sí, con un pequeño retoque. Entrá en esta nota y mirá qué decisión tomó…

Quizás una de las grandes incógnitas era qué iba a hacer Miguel con el 9. Acaso el buen rendimiento de Ramón Ábila, que viene dulce (mojó contra Colón y contra Caracas) en los últimos partidos podían hacer que el entrenador lo elija por sobre Franco Soldano. No obstante, parece que esto no será así y Russo se inclinaría por el ex Unión para acompañar al Apache. Igual avisó que “el fútbol no es uniforme” y que puede cambiar de acuerdo a lo que el equipo necesite en determinado partido.

Mientras que jugadores como Esteban Andrada, Sebastián Villa, Alonso, Julio Buffarini y Guillermo Fernández sumaron minutos ante Caracas en el duelo por Copa Libertadores, otros se quedaron descansando para llegar al ciento por ciento al sábado. Ellos fueron Eduardo Salvio y Carlos Tevez, quizás las dos máximas figuras que tiene el Boca de Miguel hoy y también sus goleadores (el Apache con cinco y el Toto con cuatro). “Que los delanteros hagan goles es muy bueno, que me cueste decidir, que peleen el puesto. Por eso dejamos a Tevez y a Salvio. A los goleadores hay que cuidarlos”, expresó el DT campeón de la Libertadores 2007. De todos modos, tanto ellos dos como los que habitualmente son titulares y jugaron en Venezuela, estarán, si no sucede ningún imprevisto, dentro del 11 que pondrá el entrenador el sábado.

De esta manera, el equipo que pondría Russo para enfrentar al Lobo de Diego Maradona sería: Andrada; Buffarini, Zambrano, Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Salvio, Fernández, Villa; Tevez y Soldano.