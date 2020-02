Ex diseñador de la Auténtica cargó duro contra la comisión directiva por falta de pago

14 febrero, 2020 726

No sería a la única persona, según datos extraoficiales, a quien debe la comparsa. “No contestan ni mis mensajes”, dijo el diseñador multicampeón con la verde yblanca.

El ex diseñador y porta estandarte de la Auténtica cargo duramente contra la comisión directiva de la institución carnestolenda debido a la falta de pago de su último trabajo. La deuda no se supo a cuanto asciende pero si está hecho el reclamo. “Es injusto que me tengan así, sabiendo como soy con cada detalle”, expresó.

Su descargo en facebook: