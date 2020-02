David Riquelme dejó Anses: “Dejamos muchos mejoras”

14 febrero, 2020 409

El militante radical dej贸 el cargo y se despidi贸 con un comunicado en las redes sociales.

El comunicado:

Comienza una nueva etapa. Desde este viernes no ser茅 mas el gerente de ANSES. La decisi贸n fue tomada por las actuales autoridades del organismo. Para mi era una situaci贸n esperable atento al cambio de gobierno a nivel Nacional. Primero decir que me voy tranquilo, hemos dejado una oficina ordenada y en funcionamiento, segundo dejar en claro a la sociedad que la oficina sigue funcionando, actualmente esta al frente de ella la Sra. Lourdes Delgado. Se lograron muchas mejoras, primero la posibilidad de la obtenci贸n de los turnos en la plataforma web, segundo sumar casi el 100% de las gestiones del organismo en nuestra ciudad. Ahora voy a tener un rol distinto mas cercano a los vecinos a trav茅s de visitas y recorridos personales en cada sector de la ciudad, vuelvo a la actividad privada y tambi茅n seguir茅 con la docencia, y estaremos trabajando siempre para los vecinos, en el lugar que nos toque estar. Muchas gracias a todas las personas e Instituciones que me acompa帽aron en este tiempo.