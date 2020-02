Son más de 20 años al servicio: Inspectores salvaron la vida de un bebé en la calle

13 febrero, 2020 34

Ramón, Jorge y Sergio, agentes con más de 20 años de servicio en la Dirección de Transito de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, le salvaron la vida a un bebe de un año y ocho meses practicándole primeros auxilios.

semana pasada, los trabajadores se encontraban realizando sus labores habituales en la intersección de la calle San Juan a la altura del pasaje Agustín González, cuando de repente una pareja se acerca desesperada con un niño entre los brazos de la madre. “Lo único que se escuchaba decir es ‘no reacciona, no reacciona’”, recordó Ramón Segovia quien tuvo el primer acto reflejo de subir a la familia a la camioneta e inmediatamente dirigirse camino al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

También fue él quien realizó las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) al pequeño, las que sirvieron para darle tiempo de llegar con vida al Hospital. “Hace 22 años que trabajo acá y es la primera vez que vivo este tipo de suceso y no me olvido que la madre decía ‘no reacciona, no reacciona’ pero todo salió bien porque nadie se desesperó y actuamos de forma inmediata como nos enseñaron”, destacó Segovia reconociendo además la importancia que en este caso, tuvieron los cursos de RCP realizados por el Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal (IFCAM) al personal municipal.

“Estábamos con el chico prácticamente desvanecido muy pálido, abrimos la puerta y sube la mama con el chico y lo único que se me ocurrió fue, viendo que se ponía cada vez más blanco, hacerle lo que nos enseñaron: ponerlo de costado y pulsar el esternón con dos dedos”, relató Segovia.

Por su parte, Jorge Ferezin quien era el que manejaba el rodado que los llevó con celeridad ante semejante urgencia destacó que sintió “una satisfacción por el trabajo que hicimos, aparte nosotros siempre estamos en la calle y esto fue impresionante porque se trató de una criatura, la madre decía que no reaccionaba y de forma inmediata en pleno centro y con la ayuda de Sergio Zamora quien nos iba dando paso en la moto y logró que, en tres minutos llegáramos a destino y que hoy el bebe esté con vida, esto para nosotros es muy importante”, aseguró.