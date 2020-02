Preparan marchas contra la eventual habilitación de la candidatura de Evo

10 febrero, 2020 13

El comit茅 c铆vico de Santa Cruz se declar贸 en emergencia y anunci贸 nuevas movilizaciones callejeras para el caso de que el ex presidente de Bolivia Evo Morales sea habilitado a postularse a una banca en el Senado en las elecciones del 3 de mayo pr贸ximo.

A trav茅s de su cuenta de Twitter, el Comit茅 Pro Santa Cruz advirti贸 que si Morales fuera habilitado realizar谩 hoy una asamblea en la que determinar谩 鈥渓as acciones necesarias para la defensa de la democracia鈥, que incluyen 鈥渟alir nuevamente a las calles鈥.

La organizaci贸n sostuvo que la eventual habilitaci贸n de Morales como candidato 鈥渟ignifica que puede volver a Bolivia y hacer campa帽a como si no hubiera cometido ning煤n delito鈥 pese a que est谩 聽鈥渁cusado de diversos delitos electorales y penales contra el pueblo boliviano鈥.

Encabezado por el empresario Luis Fernando Camacho, el comit茅 c铆vico cruce帽o fue uno de los puntales de las protestas que derivaron en la renuncia de Morales a la presidencia en noviembre, forzada por un golpe de Estado, tras las denuncias de fraude en los comicios de octubre pasado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que a partir de hoy publicar谩 sus decisiones sobre si los candidatos inscriptos cumplen los requisitos legales y pueden postularse o no, a煤n no hab铆a adoptado una resoluci贸n sobre Morales, seg煤n fuentes del organismo citadas por el diario pace帽o P谩gina Siete.