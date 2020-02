El director Marcos Moyano explicó por qué simuló cortarse las venas

Acto seguido, simuló cortarse las venas delante de la mirada de sus hijos.

“Tenía que ser así porque las palabras en este tipo de eventos se las lleva el viento. Había que hacer algo que llamara la atención para el reclamo. Si hice eso fue porque considero y sé que la imagen vale mas que las palabras, el teatro me enseñó eso”, contó el director en charla con Teleshow de Infobae.

Y agregó: “Ya desplegamos la bandera exigieron la renuncia de Silvana Rojas, anterior secretaria de cultura de la ciudad que vació el sector, el año pasado nos tapamos la boca y subimos amordazados porque no había micrófonos para que los artistas hablaran en el escenario”.

A sabiendas de eso, según Moyano explicó, “funcionarios de la actual gestión pidieron expresamente que El Séptimo Fuego no suba al escenario por temor a estas acciones, no querían quedar expuestos y nos pusieron en una lista negra, que Viviana Ruíz no subiera, ella es la directora artística de la sala y además mi mamá”. Pero el conflicto, para ellos, no pasa solo por ella: “No es ella la que hace las denuncias, sino El Séptimo Fuego, y por mis venas corre sangre y si no trabajan para el pueblo, reclamamos”.