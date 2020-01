¿Quién es el pibe que sorprendió a Russo?

Posiblemente cuando un director técnico comienza a trabajar en un club ya tiene en su mente algunas cosas y también expectativas altas en ciertos futbolistas. Quizás Carlos Tevez, Mauro Zárate o Bebelo Reynoso podrían ser algunos de los nombres que podrían formar parte de esa categoría. Sin embargo, en Boca, para Miguel Ángel Russo, el jugador que lo maravilló fue un pibe categoría 2001. “Si me preguntás quién me sorprendió, te digo que fue Gastón Ávila” , aseguró el flamante DT en El Show de Boca, en AM 630.

¿Quién es Ávila? Es un juvenil que llegó a Boca en el mercado de verano de 2019 como una gran apuesta. El defensor central se formó en Rosario Central y el Xeneize pagó 2.000.000 de dólares por el 60& del pase pese a su corta edad. Es que el chico que hoy impresiona a Russo, ya llamaba la atención en Divisiones Inferiores. Su buena altura (1,82m), sus quites y su facilidad para llegar al gol (más de 30 entre la Sexta y la Novena) hicieron que Boca desembolse todo ese dinero.