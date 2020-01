Dejó el fútbol, fue albañil, volvió a las canchas y ahora suena como posible refuerzo del Barcelona

14 enero, 2020 44

Ezequiel Ávila vivió muchas vidas en sus 25 años. Pasó por las Inferiores de Espanyol, debutó en la Primera de Tiro Federal a los 16 y colgó los botines para trabajar como albañil. Volvió a las canchas, firmó con San Lorenzo y luego se fue a Europa. Sufrió la pobreza y ahora tiene una cláusula de 25 millones de euros, una cifra que sorprende pero que también puede quedarse corta en un mercado de pases con números inflados.

El Chimy (picante como el chimichurri) es el jugador franquicia del Osasuna y marcha cuarto en la tabla de goleadores de la Liga de España, con 9 tantos. Primero Messi, segundo Benzema y tercero Suárez, quien fue operado y estará cuatro meses de baja. Es justamente esta lesión la que podría abrirle al rosarino las puertas del Barcelona.

En febrero de 2015 llegó a San Lorenzo en condición de libre desde Tiro Federal. Según cuentan en los pasillos del Nuevo Gasómetro, el que lo recomendó fue nada menos que Ángel Correa. Pero allí jugó apenas 800 minutos, casi todos bajo las órdenes de Edgardo Bauza, y fue perdiendo terreno con los sucesivos técnicos. La mejor salida fue Hueca, a préstamo. Lo que para muchos jugadores significa “desaparecer del mapa”, para el Chimy fue todo lo contrario: hizo goles importantes, ascendió a Primera y se ganó una renovación de la cesión por una temporada más.

La historia de Ávila comenzó en Empalme Graneros, un humilde barrio del noroeste de Rosario. Sus padres se separaron cuando era chico: él y sus ocho hermanos (entre ellos Gastón, de Boca) se quedaron con su madre. Sin dinero, iba a entrenarse descalzo y a caballo. A los 14 años conoció a su actual esposa, a los 18 se casó y a los 20 tuvo a su primera hija, Eluney, quien sufrió una infección en las vías respiratorias y estuvo al borde de la muerte: “Me arrodillé en la punta de la cama y empecé a llorar. Le dije a Dios: si salvás a mi hija, voy a cambiar de vida. Al día siguiente fuimos a la terapia (…) la habían pasado a sala (…) le daban el alta”, contó en una entrevista al Diario de Navarra.

Fue por aquel entonces que volvió a las canchas. Él, que pintaba para crack y ya había debutado en Tiro Federal, había colgado los botines, coqueteaba con la delincuencia y trabajaba en una demoledora, tirando paredes con mazas de cinco kilos. “Estaba en mi casa sentado, se me caían las lágrimas al ver a mis excompañeros que estaban jugando profesionalmente. Mi señora me vio y me preguntó por qué lloraba. Lloraba por cómo se me había escapado el fútbol. A veces, por elegir mal, las cosas se escapan. Y me dijo: ‘Si Dios quiere no se te va a escapar’. Y me entrené”, recordó años más tarde.

Huesca descendió a Segunda en 2019, pero Ávila se quedó en la máxima categoría. Fue Osasuna el que pagó 2.7 millones de euros por el pase. Una ganga, a juzgar por lo que ocurrió después: asistencias, goles y pelea por el Pichichi. Hace pocos días, consultado por Olé, dijo que era imposible alcanzar a Messi: “Es un monstruo, de otro planeta”, respondió. Ahora, una lesión abre la posibilidad de sumarse como compañero de la Pulga, en la que sería una nueva vida entre todas las vidas del Chimy.