Dalma Maradona contó cómo se lleva con Diego: “Entendí muchas cosas de él”

En Instagram, la actriz contestó preguntas de sus seguidores y fue sincera. Primero, aseguró que mantiene un diálogo con Diego. Y luego amplió. “Con mi papá me llevo muy bien porque entendí muchas cosas que no voy a poder cambiar de él y él entendió (ponele) que hay cosas que no va a cambiar de mí”, escribió.

Además, reveló que su sueños es homenajear a su madre en una serie sobre la vida de ella. “Mi sueño es poder hacer de mi mamá en su serie”, comentó.

Semanas atrás, Diego había dicho que Dalma lo había sacado de las drogas. Ella, sin embargo, aclaró que no estuvo sola en ese objetivo, sino que contó con el apoyo de su madre y hermana.