Pol Fernández muy cerca de volver a su ex club

Guillermo Pol Fernández está más cerca de regresar a Boca que a Racing, y mucho tiene que ver el hecho de que la propuesta le haya llegado de boca de Juan Román Riquelme. Enterate por qué.

Era enero de 2014 cuando Pol Fernández regresó por primera vez a Boca. Había estado seis meses a préstamo en Rosario Central, y en su vuelta se ilusionaba con asentarse en la Primera del club que lo formó. Estaba motivado. Con ganas de ganarse un lugar en el equipo. Hasta que una serie de infortunios hizo que se replanteara el futuro y tras seis meses de angustia se fuera a préstamo a Atlético de Rafaela.

Carlos Bianchi tuvo algo que ver en todo ello. El Virrey, que había vuelto a Boca tras la derrota contra Corinthians en la final de la Libertadores 2012, no le dio lugar a Pol en 2013, antes de que se fuera a Central, ni tampoco en 2014, luego de que regresara de Rosario. Lo mandó directamente a entrenarse con la Reserva, y eso significó un cachetazo para el santafesino, que vio a su sueño desmoronarse. Ni hablar de lo que sintió tiempo más tarde, cuando, en una práctica con la Reserva, se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y tuvo que operarse. Y si no había tenido lugar antes de la lesión, menos lo tuvo después de recuperarse.

“En Boca no me trataron bien. Nunca hablé con Bianchi, solo el primer día cuando llegó y me dijo que tenía que empezar a entrenarme con la Reserva. Yo pensaba en volver al plantel profesional, pero no fue así, me entrené con la Reserva, después ya no me dejaron entrenar más y me tuve que ir”, reveló hace unos meses, consultado por aquella traumática salida de Boca a Atlético de Rafaela en 2014, que posteriormente derivó en una venta al club en el cual volvería a tomar vuelo, Godoy Cruz de Mendoza. Ese feo recuerdo, y la lógica sed de revancha, es lo que hoy lo trae de vuelta. Eso y que la propuesta le haya llegado de la boca del mismísimo Juan Román Riquelme.