Los cuatro custodios de Maradona reconocieron que en Brandsen hubo bebidas alcohólicas

26 abril, 2021 20

Lo contaron los agentes penitenciarios que se alternaban para custodiar al jugador y ex DT de la Selecci贸n nacional en la casa del country donde vivi贸 los cuatro meses previos a su operaci贸n y muerte.

Cuatro agentes penitenciarios que trabajaron como custodios de Diego Maradona aseguraron a la Justicia que聽en la casa de un country de la localidad bonaerense de Brandsen聽en la que el exastro del f煤tbol vivi贸 los cuatro meses previos a su operaci贸n y posterior muerte聽hab铆a bebidas alcoh贸licas,聽mientras los fiscales esperan que en un plazo no mayor a una semana la junta m茅dica entregue sus conclusiones.

Los testimonios

Fuentes judiciales informaron que聽Julio C茅sar Coria, Horacio David Ledesma, An铆bal Dom铆nguez y Julio Soria聽son los cuatro empleados de seguridad que se alternaban para custodiar las 24 horas al DT de Gimnasia y que entre el jueves y viernes de la semana pasada fueron citados a declarar como testigos ante los fiscales de San Isidro que llevan adelante la investigaci贸n.

De acuerdo a las fuentes,聽los cuatro son agentes en actividad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero seg煤n lo que explicaron en sus testimoniales hab铆an sido contratados como custodios personales del “10” por un expenitenciario de la misma fuerza que ellos que es el jefe de seguridad de la empresa “Speed”, la bebida energizante cuyo due帽o es el abogado V铆ctor Stinfale.

Solo Coria ya hab铆a declarado en el expediente el 25 de noviembre del a帽o pasado, d铆a del deceso del exfutbolista, porque fue el custodio que estaba presente e incluso particip贸 del intento de reanimaci贸n al momento de la muerte.

Los voceros explicaron que en esta oportunidad las preguntas de los fiscales giraron en torno a la salud, los cuidados y al d铆a a d铆a de los meses previos a la muerte de Maradona.

La causa investiga si a Diego le falt贸 atenci贸n y seguimiento en sus 煤ltimos d铆as.

“Los cuatro reconocieron que hubo alcohol cuando Maradona vivi贸 en el barrio Campos de Roca I, en Brandsen. Espec铆ficamente hablaron de cerveza y vino”, cont贸 a T茅lam una fuente judicial.

Explicaron adem谩s que todos reportaban al asistente personal de Maradona, Maximiliano Pomargo, y a su cu帽ado, el abogado Mat铆as Morla.

Los custodios ratificaron lo que el equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benav铆dez, Laura Capra, ya hab铆a acreditado con otros testigos e incluso con mensajes de tel茅fonos ya analizados: que en Campos de Roca, donde Maradona vivi贸 entre el julio y principios de noviembre de 2020, el “10” no solo tuvo acceso al alcohol, sino tambi茅n a marihuana y a psicof谩rmacos.

Uno de los vigilares, Dom铆nguez, adem谩s accedi贸 a entregarle a los fiscales su celular para que puedan acceder a la mensajer铆a.

Otro testigo que declar贸 a fin de la semana pasada fue Diego Eyharchet, el traumat贸logo que en julio de 2019 oper贸 de la rodilla derecha a Maradona y le cont贸 a los fiscales que 茅l cre铆a que el DT de Gimnasia necesitaba seguimiento neurol贸gico.

El informe de la junta m茅dica

En tanto, fuentes del caso revelaron a T茅lam que sobre el final de esta semana o m谩s probablemente el pr贸ximo lunes, los 20 peritos oficiales y de parte que analizaron las circunstancias que rodearon la muerte de Maradona, entregar谩n el informe final de la junta m茅dica.

El pasado 19 de abril fue la 煤ltima reuni贸n v铆a Zoom que realizaron los expertos convocados por los fiscales y presentados por las querellas y las defensas, que desde el 8 de marzo analizaron y discutieron los 24 puntos de pericia solicitados por los fiscales.

“En estos d铆as se est谩 trabajando en la redacci贸n final de las consideraciones m茅dico legales y las conclusiones. Y solo falta que cada uno de los peritos firme en conformidad o en disidencia”, dijo a T茅lam otra de las fuentes de la investigaci贸n consultadas.

Todo indica que聽el informe pericial complicar谩 la situaci贸n procesal de los principales imputados en la causa.

La hip贸tesis: falta de cuidados

A cinco meses del deceso, los investigadores creen que en las dos semanas que vivi贸 en el barrio San Andr茅s de Tigre,聽Maradona no tuvo los controles m茅dicos adecuados, se le suspendieron los acompa帽antes terap茅uticos por su adicci贸n al alcohol y pese a que todos lo vieron en sus 煤ltimos d铆as hinchado y con retenci贸n de l铆quidos 鈥搇a autopsia mencion贸 un edema agudo de pulm贸n como unas de las causas de muerte-, sus m茅dicos no hicieron caso a esos llamados de atenci贸n.

Los fiscales de San Isidro barajan la posibilidad no s贸lo de sumar nuevos imputados del entorno no m茅dico de Maradona, sino tambi茅n de agravar la acusaci贸n y pasar de un “homicidio culposo” por negligencia m茅dica a un “homicidio con dolo eventual”, es decir, cuando el autor debi贸 representarse que con su accionar pod铆a ocasionar una muerte y no hizo nada para evitarlo.

La diferencia radical es el monto de la pena, ya que con la actual calificaci贸n se prev茅 de 1 a 5 a帽os de prisi贸n, pero con la segunda opci贸n, el rango se eleva a entre 8 y 25 a帽os, un delito no excarcelable.

Los siete imputados que por el momento tiene la causa son el neurocirujano Leopoldo Luque (39); la psiquiatra Agustina Cosachov (35); el psic贸logo Carlos 脕ngel “Charly” D铆az (29); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (36) y Ricardo Omar Almir贸n (37); la m茅dica que coordinaba la internaci贸n domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni (40).