Honradez: Delivery mercedeño encontró billetera, no paró hasta encontrar al dueño y lo devolvió

El joven halló la billetera con documentación y dinero, y no paró hasta devolverlo. “Tu gran gesto quizás te parezca nada pero da esperanzas a que no todo está perdido… Que tu ejemplo se siga multiplicando”, destaca la publicación en facebook.

Publicación de Graciela Benítez SwiSsJust

NO TODO ESTÁ TAN MAL..NI TODA LA JUVENTUD ESTÁ PERDIDA!!

Esta noche a mi marido saliendo de un quiosco por Mitre y Yatay se le cae la billetera al subir al auto, pasaron pocos minutos cuando a varias cuadras quiere bajar a comprar otra cosa y se da cuenta que no tenía la billetera. Vuelve al lugar y otra persona que estaba en el quiosco le dice que pasó un delivery y la levantó. La única referencia era una caja negra detrás de la moto. Comenzamos a llamas a algunos que posiblemente podían tener esas características pero no habían salido ni cruzado por esa zona. ya dábamos por perdida la billetera, comenzaba la preocupación de tener que gestionar toda la documentación de nuevo, trámites, tiempo,gastos….. cuando llama un amigo a mi marido y le dice: ” AMIGO PERDISTE TU BILLETERA? La encontró JOSÉ RAMÍREZ, el es delivery en CHAR BURGER. Me pidió que te avise porque no sabe donde ubicarte, dice que vayas a buscar…… La billetera tenía, además de documentación, dinero y estaba hasta el último peso…

Estamos acostumbrados a publicar y difundir todo lo malo y drástico , pero también suceden cosas buenas y aún hay jóvenes honrados como José Ramírez que no dudó en devolver la billetera con todo el dinero aunque quizás lo estuviera necesitando o le vendría bien en este momento. Un gesto así te acaricia el alma y es digno de difundir . Gracias José, Dios te llene de bendiciones, tu gran gesto quizás te parezca nada pero da esperanzas a que no todo está perdido… Que tu ejemplo se siga multiplicando !!!