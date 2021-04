Coronavirus en Mercedes: La Directora del Hospital cargó contra la Justicia por su inacción

10 abril, 2021 283

La Directora del Hospital Las Mercedes cargó contra la Justicia. Recordemos que el sábado pasado se realizó una fiesta legal, con protocolos, pero a 500 metros hubo otra clandestina, de la cual nunca se inició una investigación.

La Directora del Hospital, “Lali” Lacour se refirió a la actitud pasiva que mantiene la Justicia, ante la realización de las fiestas clandestinas en la ciudad de Mercedes. “Hubo fiestas clandestinas desde el día miércoles hasta el domingo de “Semana Santa” y esto hizo que los casos explotaran, pero que la justicia sigue sin actuar”, sostuvo la médica.

Expresó también, en declaraciones a la radio municipal que “nos da mucha impotencia la inacción de la justicia”. “Tenemos muchísimos casos porque la gente no escuchó, no se cuidó y mintió en la información de trazabilidad. Va llegar un momento que no vamos a tener personal” exclamó.

