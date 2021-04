Torneo Federal: Colón le ganó a Comu en un partido cerrado

10 abril, 2021 8

Colón de Corrientes le ganó a Comu 75 a 71 jugando un buen último cuarto donde hizo valer la experiencia de muchos de sus jugadores. Germán Frencia de gran trabajo en la pintura fue el goleador del partido con 20 puntos mientras que Viana sumó 17 en Comu.

El partido arrancó parejo y con bajo goleo. El balance defensivo correcto no de Colón no le permitía correr a Comu que en el inicio del juego defendía con intensidad. En los primeros tres minutos el juego favorecía a la visita 6 a 5. Gonzalez Nadal en Colón y Bejar en Comu eran los encargados de llevar a sus equipos adelante. Con paciencia el equipo de Corrientes encontraba los caminos para mantenerse en juego y a falta de 2,17 volvió a pasar al frente 16 a 14, cortando una levantada del local. El partido se hizo desprolijo, los dos erraron se equivocaron mucho y el final del primer cuarto favoreció a la visita por 18 a 17.

En el inicio del segundo parcial Colón siguió con los cinco suplentes que habían ingresado en el final del primero. Con una defensa personal bien ajustada sobre Maeso y Bejar complicaba al local. Un triple de Quagliosi, un doble de Zamudio yendo hacia adentro y otro triple Vallejos pusieron a la visita arriba por la máxima diferencia (26-18). Pero un triple de Viana y dos buenas asistencias de Llanos para Lucas Jara acercaron al local a dos 25-27. Cuando Comu jugaba al ritmo intenso que pretendía encontraba gol con transiciones rápidas. A falta de cuatro minutos fue el tiempo de los internos, Jara en el local y Frencia en el equipo de la Capital. Un par de errores de ataque le dieron a Colón la posibilidad de estirar la diferencia a seis, 33 a 27, pero un par de contras comandadas por Llanos le dieron al local la posibilidad de acercarse en el cierre que fue favorable a los visitantes por 33 a 31.

A la vuelta del descanso largo la paridad se mantenía. A los dos equipos le sobraba intensidad pero les faltaba precisión. Ramírez al igual que en el primer cuarto le dio gol a Colón que retomó la ventaja de cuatro a falta de 7.20. La defensa zonal del equipo correntino y la falta de gol del perímetro de Comu era un problema para los de Herrera que se solucionaba cuando cuando la zona se transformaba en hombre. Pividori lo empató desde la línea de tiros libres y luego el aurinegro lo pasó a ganar 43 a 37 con una corrida de 10 a 0.

En los últimos dos minutos manejó mejor el balón la visita y recortó la diferencia de la mano de los experimentados Romero, Frencia y Zamudio. Pero aparecieron los triples del siempre rendidor Viana para que el parcial termine 50 a 47 a favor del local.

Comu siguió en el inicio del último período defendiendo muy intenso sobre los jugadores desequilibrantes del rival. A 7.09 del final el local ganaba 58 a 51 corriendo la cancha y jugando a la velocidad que más le gustaba. Viana seguía derecho para los triples. Los cambios, a Colón, y la defensa apremiante le empezaron a dar réditos. Esto le permitía estar en partido y que el aurinegro no se escapara. Haciendo valer la experiencia y la potencia en el rebote ofensivo la visita lo empató en 61 con dos y medio por jugar. Después de una barrida que los árbitros consideraron legal llegó un triple de Romero pero a la vuelta contestó Maeso para poner el juego 66 a 65 a favor de la visita. Una falta sobre González Nadal en la pintura le permitió al ex Comu estirar la diferencia a tres con más de un minuto por jugar. A Bejar no le tembló el pulso y con la marca encima lo empató en 68. Una volcada sensacional de Ramírez fue contestada por otro triple de Viana. Colón metió la pelota en la pintura y Frencia sumó dos más uno desde la línea para poner el juego 73 a 71. Con 19.9 la pelota le llegó a Maeso que la perdió producto de una tapa que se protestó como foul pero que los árbitros no cobraron. El final fue 75 a 71 a favor de la visita que en el final hizo pesar su experiencia por sobre la juventud de Comu.