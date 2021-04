“A las flacas que se hacen las difíciles les doy dos trompadas y las dejo en 4”

3 abril, 2021 4

Nadia Cano, hermana de Marcos Montenegro Cano, el basquebolista asesinado en enero en Tucumán, denunció que fue hostigada por el acusado del crimen, Álvaro Quiroga. Detalles impactantes.

“A las flacas que se hacen las difíciles como vos yo les doy dos trompadas y las dejo en 4. Son mías. Vos no sabés quién soy yo“. Nadia Cano, hermana de Marcos Montenegro Cano, el basquetbolista que murió apuñalado, publicó en sus redes sociales un largo descargo en el que cuenta las amenazas que habría recibido de parte de Álvaro Quiroga, a quien acusa de haber asesindo a su hermano.

En su cuenta de Instagram, la joven tucumana contó en detalle el hostigamiento que sufre por parte de Quiroga, a quien denuncia por haber matado a Marcos frente a la Maternidad cuando intentó defenderla. En su duro relato, Nadia también expresó que el acusado sigue en libertad gracias a sus vínculos políticos.

“Un día llegó al lugar donde yo trabajaba y comenzó a hacer preguntas; como me llamaba cuántos años tenía, etc. Después empezó a decir que linda que era. Cuando podría salir a tomar algo con él, yo le respondía ´no gracias, yo no salgo con gente que no conozco´. Él siguió insistiendo y mi respuesta seguía siendo la misma”. Así comienza el posteo que Nadia Cano escribió en su cuenta de Instagram, donde relató con lujo de detalles la violencia de género que sufrió de parte de Quiroga.