La historia de superación de Benjamín, el mercedeño que salió de Castello y se convirtió en jugador profesional

31 marzo, 2021 327

El camino de lucha fue largo para Benjamín, similar al de cualquier chico del interior que llega a Buenos Aires para intentar convertirso en jugador profesional. Desde Mercedes al fútbol profesional.

Benjamín Caballero salió de uno de los clubes más humildes que tiene nuestra ciudad, el Sportivo barrio Castello, allí se inició como jugador de liga, ya de grande, a los 14 años. Pero el destino y sus ganas de progresar lo llevó a La Plata, para vivir con su padre y poder probar suerte en el mundo de la pelota. Jugó en las inferiores de la Liga Platense, jugó en Racing y ahora firmó su primer contrato profesional con el Club Almirante Brown, en la Primera Nacional.

Es otro mercedeño que se convierte en profesional, algo muy difícil para nuestros deportistas, lo logró con esfuerzo y como él revela a Minuto Mercedes “con el apoyo de su familia”. “Gracias a Dios y al apoyo que siempre tengo de mi familia paso a paso voy cumpliendo mi sueño”, sostiene Benjamín, luego de un día de entrenamiento.

Sus inicios en Mercedes:

“En Mercedes siempre jugué en el barrio con amigos, en las canchitas qué hay atrás de mi casa, que con mi hermano habíamos hecho en el patio de la casa de mamá, y jugaba ahí con todos los chicos, después un día en el CAJ de Normal (Escuela) jugando al fútbol con los chicos que iban ahí y con el profesor “Coco” de Castello, me pregunto de si estaba jugando en algún club de ahí y cómo no estaba en ningún club me dijo que me parecía de ir a jugar en Castello, y bueno fui ahí a los 14,estuve 1 año”.

Rumbo a La Plata y sueño cumplido

Estuvo un año en Castello, sus ganas de progresar lo llevó a la ciudad platense: “Me fui a la casa de mi papá en La Plata, para tener mejor oportunidad de poder jugar en ligas profesionales. Volví y me volví a ir a La Plata para retomar con mi sueño de poder jugar profesionalmente, jugué en dos clubes de la liga plántense, primero en el club Alumni y después en Everton, hasta que se me dio la oportunidad de ir a Racing a unas pruebas, por suerte fui unos de los primer chicos en quedar en la prueba, estuve durante un año “. Luego contó que hace poco logró su primer contrato profesional, en Almirante Brown, equipo que se desempeña en la Primera Nacional del Fútbol argentino.