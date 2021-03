27 marzo, 2021 486

Ocurri贸 este s谩bado. El casco de color blanco estaba en la vereda de un local ubicado por calle Juan Pujol entre Alvear y Pedro Ferr茅.

Silvia Ram铆rez pidi贸 a un hombre que se llev贸 su casco que estaba en la vereda, que se lo devuelva. “Le aclaro 茅l no me robo solo encontr贸 y llev贸, pero le pido por fa si me puede devolver, porque lo necesito para trabajar. Que me diga por donde puedo pasar a buscar .desde ya, muchas gracias”.