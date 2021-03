Ejecutaron de un disparo en la cabeza a pibe en un presunto ajuste de cuentas narco

26 marzo, 2021 114

El hecho ocurri贸 en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte, donde los investigadores hallaron el cuerpo del joven con 3 heridas de bala 9 mm. La Polic铆a averigua dos posibles hip贸tesis tras el asesinato.

Un joven de aproximadamente 20 a帽os fue asesinado聽este jueves聽en la localidad bonaerense de San Miguel de un disparo en la cabeza, en lo que e cree que fue un ajuste de cuentas narco.

La v铆ctima se llamaba聽Alan Rojas聽y fue hallado por los vecinos聽con 3 disparos en el cuerpo, de los cuales聽uno fue en el entrecejo. Seg煤n el an谩lisis forense, los homicidas utilizaron un聽arma聽calibre 9 mm, que provocaron la muerte inmediata del joven.

El cad谩ver de聽Rojas fue hallado en un parque de聽San Miguel del Monte聽y聽lo que llam贸 la atenci贸n a la Polic铆a, adem谩s de los disparos que presentaba el cuerpo, son los tatuajes del joven, de lo cuales uno de ellos ten铆a la inscripci贸n聽“茅pico”.

Hip贸tesis del crimen

Aunque a煤n no se determinaron m谩s detalles del asesinato, se cree que Rojas聽no habr铆a聽sido asesinado en el parque donde fue hallado, sino que fue plantado en ese sitio de manera intencional, ya que聽no se encontraron los casquillos de balas, ni聽sangre, que permitiera suponer lo contrario.