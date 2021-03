Pandemia en el mundo: Según investigador del Conicet “ya comenzó la segunda ola en algunas provincias del país”

25 marzo, 2021 141

Lo aseveró el licenciado Rodrigo Quiroga, investigador del Conicet, bioinformático y docente en la FCQ-UNC en diálogo con La Dos. “Hay indicios de que estamos empezando una nueva ola en algunas provincias del país”, sostuvo. Quiroga alertó sobre la delicada situación de los países fronterizos.

“El factor estacional va empeorando la situación. Y el tema de los cuidados se va relajando, los barbijos casi no lo utilizan, y entonces la situación se complica. Hay indicios de que estamos empezando una nueva ola en algunas provincias del país”, dijo Rodrigo Quiroga, docente de la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad de Córdoba.

“Chile y Brasil están peor de lo que sabemos. Y en Paraguay la cosa no está mejor. Es un error no informar fehacientemente que sucede porque no se trata de meter miedo sino de saber qué ocurre y a que nos puede llevar”, alertó.

Para el especialista “esta nueva ola en esos países produjo una situación mucho peor que la de 2020. Tenemos un sistema de salud bastante más sólido pero eso no quita que podamos vivir una situación dramática, aún sin colapsar el sistema de salud”

“De la cepa de Manaos sabemos poco. Pero lo que se sabe es dramático: en el estado de San Pablo ayer fallecieron más de 1000 personas. Con una población más joven. Y en Chile, la mitad de los fallecidos no llega al hospital. Es una gran pregunta por qué pasó esto. Mucho tiene que ver con la vacuna utilizada, que es la que tiene el impacto más bajo. Tal vez las vacunas no tengan la efectividad de acuerdo a las variantes que aparecen”, agregó.

Quiroga sugirió “eliminar los vuelos hacia Brasil y controlar las cuarentenas de quienes llegan al país. Eso se hace con una cuarentena obligatoria en hoteles durante 7 días, pagados por la persona que viaja. Eso no sería costoso. No es un invento”