APARECIÓ EL MERCEDEÑO BUSCADO EN CAMPO: Estaba desorientado pero bien de salud

El hombre estaba desorientado pero apareció en buenas condiciones. Debido a sus problemas de salud alertó a sus familiares y amigos.

La búsqueda

La familia lo busca intensamente y junto a sus vecinos piden a la Policía que inicie la búsqueda oficial. Estaba en zona de campo en Estancia San Eduardo y la última vez que lo vieron fue ayer a la mañana. Ante cualquier información piden que se comuniquen al celular 3773408762 o al 3773459470.

Preocupa la situación ya que Justo Fernando Miño es una persona con problemas de salud. Se intentó radicar la denuncia, aunque no querían tomarla solo tomaban exposición, según contó una fuente. “El hijo fue a pescar al mediodía y él quedó en la casa, cuando el chico volvió a la casa tipo 17, no estaba más. Y salió buscarlo toda la noche y como estaba sin luz no tenia batería y recién hoy fue a buscar ayuda al campo vecino”, cuenta una vecina a Minuto Mercedes.

