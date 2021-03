El tremendo elogio de Higuaín a Julián Alvarez

17 marzo, 2021 45

El Pipita aseguró que tiene una “gran debilidad” por el delantero de River y elogió sus cualidades: “Es un 9 que me encanta”. Además, reconoció que la vuelta a la Argentina “no se va a dar”.

No más palabras, señor juez. Gonzalo Higuaín dio su veredicto, bajó el martillo con la misma contundencia que muestra dentro del área y sentenció a Julián Alvarez a tener un futuro prometedor. Conocedor del puesto de centrodelantero como pocos en el mundo y palabra autorizada a la hora de hablar de River, el club que lo vio nacer, y de la Selección Argentina, no ocultó su admiración por el cordobés de Calchín. En nuestro país hay muy buenos talentos, jóvenes con un gran futuro, pero Pipita quedó sorprendido por el presente de un jugador que no sólo enamora a Marcelo Gallardo.

“Más allá de que al fútbol argentino no lo miro tan seguido, tengo una debilidad por Julián Alvarez. Me parece un 9 completo, me gusta ese tipo de delanteros”. La tremenda frase del actual atacante del Inter Miami no hizo más que ratificar que Alvarez ya dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. Sí, la joya de Inferiores tiene cada vez más valor en el mercado y su cláusula de salida valuada en 25 millones de euros -tiene contrato hasta diciembre de 2022- podría quedar chica si logra que este 2021 sea el año de la consolidación.

Para el Muñeco es el jugador que todo DT quiere tener por múltiples factores: disciplina, ganas de aprender, perfil bajo, esfuerzo, versatilidad para adaptarse a múltiples puestos, sacrificio, habilidad y generosidad. Sus 12 goles en 2.597 minutos en Primera (53 PJ y 26 como titular) son números que a sus 21 años generan un fuerte impacto, pero el Araña arma su tela en todos los sectores de la cancha: puede pasar del golazo a Racing por la Supercopa Argentina a dejarle servido el festejo Matías Suárez sin un gramo de egoísmo a salvar en la línea un cabezazo ante Estudiantes que tenía destino de red.