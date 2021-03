Acoso callejero: buscan identificar a un hombre que mostró su miembro a una joven

18 marzo, 2021 563

Selene Bublitz, es influencer y conductora correntina y ayer denunció en sus redes sociales el hostigamiento y acoso de un joven de ojos claros, con una moto y un casco rojo que la persiguió tres cuadras por calle Santa entre Moreno, Belgrano y Bolívar.

“Me llamó por mi nombre y seguí caminando hasta conseguir un remis. Camino una cuadra más y lo vuelvo a encontrar y me empieza a decir cosas y me asusto”, ratificó la joven que también es modelo y agregó: “Llamo a alguien para que me busque, había muchos chicos en la Plaza de la Cruz y lo vuelvo a encontrar por calle Bolívar. Con su moto parada, me mostró su miembro, me sentí mal, me asusté y no se me ocurrió nada como mirar la patente y dije no me voy a quedar callada“.

“Hice la denuncia para que estas cosas no puedan seguir pasando. Nos pasa a todas, todos los días y quiero averiguar las cámaras de las inmediaciones del lugar y hay otras chicas que también fueron acosadas”, señaló Bublitz y afirmó: “Lo puedo identificar si lo vuelvo a encontrar, voy a volver a ir por el mismo lugar para eso. Si la Policía no hace nada, lo vamos a hacer nosotras y hay muchas chicas que fueron acosadas en la misma zona“.