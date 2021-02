Motociclista murió tras chocar contra un móvil de tránsito

22 febrero, 2021 12

Tras el violento impacto y pese a estar seriamente lastimado, logró salir por sus propios medios de abajo de la camioneta que chocó. Testigos indicaron que intentó esquivar un colectivo urbano y terminó derrapando sobre el asfalto.

hombre a bordo de una motocicleta, perdió la vida luego de terminar bajo una camioneta de la Dirección de Tránsito Municipal en la capital correntina, contra la que se estrelló a alta velocidad, luego de esquivar un colectivo, todos en el mismo sentido. Pudo salir por sus propios medios, pero luego de ser socorrido falleció a poco de ingresar al Hospital Escuela, indicaron ayer fuentes oficiales.

Ocurrió por avenida Maipú y su intersección con calle Tilcara, alrededor de las 11:15 de ayer, cuando una motocicleta Rauser de 200 cc., al mando de un hombre identificado como Sebastián Benitez (46), que circulaba en sentido Sur – Norte, hacia el centro de la ciudad y a bastante velocidad, según indicaron a la policía los testigos en el lugar.

El hecho es que el motociclista no advirtió la cercanía de un semáforo en rojo y al intentar esquivar un colectivo que detenía su marcha por esta situación, el conductor del biciclo perdió el control de su rodado y terminó derrapando sobre el asfalto, con tanta mala fortuna que terminó incrustado debajo de una camioneta Kangoo, perteneciente a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, cuyos ocupantes aguardaban casualmente la luz verde para poder continuar su marcha, en el semáforo de calle Tilcara, indicaron fuentes oficiales.

El impacto fue terrible, la moto quedó literalmente debajo, casi a la mitad de la Kangoo, junto a su conductor que sufrió lesiones gravísimas.

“Cuando llegamos al lugar la víctima ya había logrado salir arrastrándose por sus propios medios, pero estaba muy lastimado así que lo asistimos hasta que llegó la ambulancia de la Dirección de Emergencias Sanitarias (107) y lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Escuela.

Ya estaba en shock, no se movía, no gritaba y no hablaba, además había perdido mucha sangre”, explicó el comandante Bertolero del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capital, quienes fueron convocados inicialmente para rescatar a la víctima bajo del vehículo.