Carnes con rebajas: Piden que se garantice la calidad y disponibilidad de los productos

6 febrero, 2021 66

Los cortes de carne vacuna con rebajas del 30%, promovidos por el Gobierno nacional a trav茅s de un acuerdo con frigor铆ficos, generaron grandes controversias en la poblaci贸n por la calidad y disponibilidad de esos alimentos. Sobre este plan, tambi茅n conocido como Carne Para Todos, 茅poca consult贸 al ministro de Producci贸n de la Provincia, Claudio Anselmo, y a su antecesor, el diputado nacional Jorge Vara.

Ambos coincidieron en que la idea general es buena, pero que deben aplicarse rigurosos controles para garantizar la calidad y la distribuci贸n de los productos contemplados.

鈥淓s un acuerdo federal de alcance muy amplio, con este tipo de pol铆ticas lo que sucede es que resulta muy complicado abastecer correctamente a todo el pa铆s, como ya sucedi贸, por ejemplo, con Precios Cuidados鈥, puntualiz贸 Anselmo.

El funcionario provincial a帽adi贸 que 鈥渁dem谩s, esta iniciativa tiene un cupo estimado en 6 mil toneladas por mes, cuando el consumo promedio del pa铆s en igual per铆odo de tiempo es de casi 200 mil toneladas, por lo que resulta un tanto exiguo si es que se quiere llegar al grueso de las familias argentinas鈥.

Bajo esa tesitura, el titular de Producci贸n enfatiz贸 que 鈥渆stas son propuestas de dif铆cil aplicaci贸n y manejo, requieren de un nivel de control y cumplimiento muy fuerte para que su resultado sea satisfactorio鈥.

A su turno, Jorge Vara indic贸 que 鈥渓a premisa es buena, pero si uno ofrece un corte c谩rnico a precio promocional, ese alimento debe tener un nivel de calidad bueno. Caso contrario no sirve, ser铆a un 鈥渆nga帽a pichanga鈥.

A poco de que los cortes rebajados llegaron a las g贸ndolas, se viralizaron fotos en las que se pod铆an observar productos envasados que eran m谩s grasa que carne, lo cual dinamiz贸 una catarata de cr铆ticas, robusteciendo la llamada 鈥済rieta鈥 pol铆tica e ideol贸gica del pa铆s.

Sobre ello, el legislador nacional por Corrientes sum贸 que 鈥渟i las im谩genes que circulan en las redes sociales son reales, estar铆amos hablando de un subproducto鈥.

鈥淓l que conoce de carne 鈥 continu贸 鈥 se da cuenta que lo que sali贸 en esa foto es pecho de novillo gordo. La grasa es blanca, es un animal joven pero ese corte es un subproducto que se vende para la producci贸n de grasa bovina, de esas que vienen en paquete de un kilo y se usan para hacer chipa cuerito鈥. Por 煤ltimo, Vara asever贸 que 鈥渧oy a ir a los hipermercados locales a ver qu茅 clase de carne es. No me quiero dejar influenciar por las redes鈥.