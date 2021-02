Un placero resultó ser motochorro

1 febrero, 2021 50

La denuncia de la sustracci贸n de un tel茅fono celular de alta gama lleg贸 a las autoridades policiales, quienes comenzaron tareas de seguimientos en c谩maras de seguridad en zona que ocurri贸 el arrebato. El hecho sucedi贸 el pasado 15 de enero cuando una mujer a bordo de una bicicleta sufri贸 el robo de su aparato tecnol贸gico, en pleno centro capitalino, por calle Buenos Aires, pr贸ximo a su cruce con San Mart铆n.

Agentes de la Divisi贸n de Delitos Complejos, tras una investigaci贸n, lograron la detenci贸n de un hombre que realizaba trabajos en una plaza c茅ntrica, pero tambi茅n oficiaba de motochorro.

Desde entonces, los efectivos realizaron diligencias que llev贸 a concretar dos allanamientos en el barrio San Benito.

Fue as铆 que junto a efectivos de la Divisi贸n Polic铆a de Alto Riesgo (PAR) inspeccionaron una vivienda ubicada en calle Madariaga y otra sobre Entre R铆os.

De uno de los domicilios, la Polic铆a secuestr贸 una motocicleta que habr铆a sido utilizada para cometer el delito, prendas de vestir y la aprehensi贸n del supuesto autor, identificado como Alexis A. de 20 a帽os.

En tanto, en el otro inmueble se hall贸 el aparato celular sustra铆do en poder de una mujer, que habr铆a adquirido hace unas semanas atr谩s por un valor inferior al del mercado.

鈥淟a investigaci贸n inici贸 desde el momento que se denunci贸 el hecho. El hombre detenido es placero de la zona, en el momento del robo ten铆a ropa de trabajo鈥, agreg贸 una fuente oficial.

Las diligencias se realizaron en la comisar铆a Primera.

鈥淢i hijo qued贸 tirado como perro鈥

La frase corresponde a Estela, mam谩 de Joel Rodr铆guez quien hace siete d铆as muri贸 a causa de una explosi贸n en el frigor铆fico Duhalde, en el cual trabajaba, ubicado en la localidad correntina de Curuz煤 Cuati谩.

A una semana de la tragedia, la familia del joven no encuentra consuelo y espera respuestas de la Justicia y de la patronal.

Realiz贸 una movilizaci贸n el s谩bado 煤ltimo por las calles de la ciudad y, en medio de la multitud, Estela agradeci贸 el acompa帽amiento de la sociedad y expres贸 que 鈥渆sto fue una negligencia de la patronal y le pas贸 a mi hijo de tan s贸lo 23 a帽os de vida. Es un dolor inmenso irreparable e incomparable. Estamos sufriendo pero me pongo fuerte, porque mi angelito me est谩 dando fuerza y hasta que se haga justicia no voy a bajar los brazos鈥.

鈥淣o les dejar茅 a estos poderosos que hagan lo que quieran y sigan matando a los j贸venes por dinero. Mi hijo daba todo por el trabajo, era fiel y ah铆 lo dejaron tirado como un perro. Yo no culpo a los pol铆ticos, s贸lo al patr贸n鈥, remarc贸.

Joel estaba casado, ten铆a 23 a帽os, y el 25 de enero pasado a las 16 muri贸.

Un caldera en la cual estaba trabajando explot贸.

鈥淣o hay responsables de su muerte. Exigimos justicia鈥, agreg贸 su madre.