Granja La Nueva reconoce “el problema que está habiendo” y propone devolver dinero a sus clientes

“Reconocemos el problema que est谩 habiendo, no nos escondemos y ni lo negamos”, sostuvo uno de sus propietarios sobre la elaboraci贸n de la milanesa. Pidieron disculpas a sus clientes y proponen devolver dinero de la compra.

Recordemos que en las redes sociales una mujer decidi贸 publicar la foto del color de una milanesa que compr贸 en el lugar. La empresa ya trabaja para dar con el error en la elaboraci贸n.

El Comunicado de la Empresa:

Buenas tardes querido clientes… soy Nahuel Rol贸n uno de los propietarios de granja la nueva. Mando este mensaje y a la vez comunicado para aclarar un reciente problema que estamos teniendo con nuestra producci贸n de milanesas de carne. Claramente y como ya es de publico conocimiento que se a visto por las redes sociales o fotos que circulan por whats app que nuestras milanesas de carne vacuna al cocinarlas agarran un color rojizo como si estuvieran crudas. SI RECONOCEMOS EL ERROR Y EL PROBLEMA QUE ESTA HABIENDO. Estamos trabajando para encontrar que causo que las milanesas agarren ese color. Hasta no encontrar dicho problema no se vender谩n mas milanesas de carne y ya fueron retiradas de nuestras sucursales todas las milanesas de carne vacuna que habia en stcok. Tambi茅n queremos aclarar que estamos casi seguro que es un problema de condimentos que se solucionara a la brevedad. SEGURAMENTE QUE HAY MUCHA GENTE QUE NO NOS CREERA O NOS CUESTIONARA DE TODAS LAS MALAS MENERAS POSIBLE. Pero nosotros desde la empresa estamos tranquilos y queremos que ustedes nuestros clientes que nos elijen dia a dia y que gracias a ustedes granja la nueva funciona y habre sus puertas dia a dia que no hay nada raro detras de la carne o mercaderia como se esta diciendo. Toda nuestra carne vacuna es comprada de forma legal como corresponde y conservada en frio y instalaciones como tiene que ser. Todo esto consta de forma legal, no es solo porque yo lo diga. Sabemos lo que hacemos y sabemos quienes somos. Y tambien sabemos reconocer si hubo un error o si algo salio mal. NO NOS ESCONDEMOS, NI NEGAMOS, NI CAGAMOS A LA GENTE NI A NUESTROS CLIENTES como se esta diciendo. Nuestras puertas estan abiertas a cualquier tipo de reclamos o inspecci贸n que tenga que venir. No hay nada que esconder. Todo esta a la vista y se puede ver. Todas aquellas persona que fueron afectadas con esta tanda de milanesas estamos a su disposici贸n. Solo se tiene que acercar a nuestra casa central con el tique de la comprar y se le hace un reintegro o se lo cambian por otra mercaderia. Pedimos disculpas por el error cometido y estamos trabajando para solucionarlo. Muchas gracias por elegirnos y confiar en granja la nueva srl.