Adiós capitán: Lisandro López comunicó que se aleja del “Club de su vida”

El icónico jugador de La Academia confirmó este martes su retiro del club a través de una conferencia de prensa. “Siento que es el momento, que no puedo comprometerme de la manera que siempre tuve y a mí me gusta”, indicó el futbolista y agregó: “Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño”.

Racing Club de Avellaneda se encuentra afrontando una nueva ida. En este caso el del referente y capitán del equipo Lisandro Licha López quien anunció formalmente su retiro vía conferencia de prensa. Esta salida se suma a la reciente de Diego Milito como manager y Sebastián Beccacece como director técnico.

“Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución después de cinco años maravillosos con momentos espectaculares, otros no tan buenos. Es un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico, y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club”, expresó el delantero de 37 años. “Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”, señaló entre lágrimas y una marcada emotividad.

COMPROMISO

“Fueron cinco años donde realmente di todo lo que tenía y lo que podía, hoy se termina. Quiero dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al 100%, para mí el compromiso fue y es siempre innegociable. Siempre exigí a toda la gente de acá, sobre todo a mis compañeros eso del compromiso al 100% y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera. Y si siento que yo no puedo, no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco, así es como me gusta y es por ese motivo que hoy anuncio mi salida del club”, indicó López al continuar con la conferencia.

“Siento que es el momento, que no puedo comprometerme de la manera que siempre tuve y a mí me gusta. Desde lo mental, porque en lo físico uno puede estar limitado por la edad pero entrega todo lo que tiene. Pero sobre todo es mental”, detalló. “No tengo dudas de que a medida que pase el tiempo Racing va a seguir encontrando a esos jugadores con sentido de pertenencia. Los que hoy triunfan en el exterior van a regresar en algún momento y las alegrías van a continuar”, auguró una de las máximas figuras de la familia académica.

POSIBLE ACUERDO

Por el momento, la versión que resuena es que tras esta decisión Licha se sumaría al plantel del Atlanta United de la MLS, sin embargo no hubo palabras de confirmación por parte suya. “Realmente no puedo decir a dónde voy a seguir mi carrera porque no lo tengo cerrado”, explicó. En este sentido no descartó la posibilidad de volver en el futuro al club pero desde otro rol: “Siempre dije que no volvía al club a retirarme sino a competir, a dar lo mejor de mí y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años acá en este que es el club de mi vida”.