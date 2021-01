Boca se consagró campeón de la Copa Maradona

18 enero, 2021 60

El Xeneize sufrió, pero festejó. Banfield se lo empató a los 50′ del ST y el Xeneize no falló en los penales: 5-3 y campeón de la Copa Diego Maradona. Un desahogo que va desde La Boca hasta el cielo.

¿Una ayuda divina, quizás? Ese penal de Jorge Rodríguez se fue por arriba, rozando el travesaño, porque existió una fuerza desde arriba, de un tal Diego, para que la pelota se vaya lejos. No hay pruebas de eso, pero tampoco dudas: Boca es campeón y se festeja en el cielo. Justo la Copa Maradona, nada menos. El Xeneize sufrió otro golpe, porque Banfield se lo empató a los 50′ del ST, pero no se cayó y se lo llevó en los penales, no fallando ni uno (5-3). El título número 70, una estrella más, para otra estrella que brillará por siempre.

Nada es fácil para este Boca, que viajó a Córdoba todavía con el dolor de la dura eliminación de la Libertadores, por lo cual Russo metió mano y cambios. Uno de los que entró fue Edwin Cardona y fue el que más lo buscó: fue de mayor a menor, y cuando parecía que decaía, clavó un bombazo de derecha para el 1-0. Pero como inicia este párrafo, nada es sencillo: al patear, el colombiano se lesionó y no pudo seguir. Para colmo, Mas se fue expulsado y el Pulpo González se lesionó la rodilla cuando no había más cambios. Con nueve jugadores, a defender. Y Banfield, a puro amor propio, lo empató con un cabezazo de Lollo (justo un ex River). Penales.

Carlos Tevez, que no fue titular y llegó a Córdoba el mismo domingo por un problema familiar, abrió la serie: 1-0. Lollo, 1-1. Villa, Fontana y Salvio no fallaron. Hasta ahí, Boca 3-2. Rodríguez le dio con fuerza, pero erró. Izquierdoz sacó dos de distancia (4-2), Álvarez le dio esperanza al Taladro (4-3) y Buffarini lo liquidó (5-3). Boca Campeón de la (y por) Diego Maradona

La definición por penales

Tevez: gol 1-0

Lollo: gol 1-1

Villa: gol 2-1

Fontana: gol 2-2

Salvio: gol 3-2

Rodríguez: afuera, sigue Boca 3-2

Izquierdoz: gol y Boca 4-2

Alvarez: gol y Boca 4-3

Buffarini: gol y Boca ganó 5-3