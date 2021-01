Sin detenidos por los destrozos en escuela rural de Mercedes

17 enero, 2021 238

Sufri√≥ rotura de ca√Īos, ventiladores y aberturas en general. Se inici√≥ una causa por ‚Äúda√Īos‚ÄĚ.

Destrozos y robos en escuelas correntinas siguen siendo ‚Äúmoneda corriente‚ÄĚ, m√°s a√ļn en el contexto de pandemia por el cual atravesamos. Esta vez, el blanco de los v√°ndalos fue una escuela rural en la localidad de Mercedes. Por otra parte, a 10 d√≠as de la destrucci√≥n de aberturas y mobiliarios en la escuela N¬ļ477 de Paso de los Libres, no han recibido respuesta alguna de parte de Infraestructura Escolar. Gracias al aporte de vecinos y la comunidad educativa, se logr√≥ el cerramiento de algunos lugares por los que los v√°ndalos ingresaban.

Cerca de las 21:30, efectivos de la comisar√≠a Segunda de la localidad de Mercedes recibieron el alerta de que, en la escuela primaria N¬ļ579, en la tercera secci√≥n del paraje Boquer√≥n, v√°ndalos ocasionaron perjuicios importantes.

‚ÄúSe inici√≥ una causa por da√Īos. El portero y una maestra encargados de controlar esa escuela rural se√Īalaron que no hubo faltante de elementos de la instituci√≥n, lo que s√≠ encontraron fueron canillas forzadas, paletas de ventiladores dobladas y una hornalla de una cocina rota‚ÄĚ, dijo una fuente oficial a √©poca. ‚ÄúFue un acto vand√°lico. Todav√≠a sin detenidos, aunque se contin√ļa investigando el hecho‚ÄĚ, agreg√≥.

En redes sociales, docentes manifestaron su bronca e impotencia por los da√Īos ocasionados, no s√≥lo a la instituci√≥n, sino a quienes concurren a estudiar. En circunstancias inciertas y amparados seguramente por la oscuridad, ‚Äúdesconocidos ingresaron a Nuestra Casa, s√≠, porque para todos los que trabajamos, estudiamos, tenemos nuestros hijos o familiares en el colegio, lo sentimos: Nuestra Casa. Rompieron todo. Nos invade una tristeza al sentir que hay gente que no valora o no dimensiona lo que significa una escuela en nuestro paraje. Romper un artefacto, un mobiliario, parte de las instalaciones, nos cuesta a todos, porque si bien es cierto que es el Estado quien responde, son los recursos que todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos‚ÄĚ, es parte del escrito viralizado en Facebook.