Imputaron por abuso sexual simple a un concejal de Mercedes

8 enero, 2021 51

Cayetano Avalos es concejal de nuestra ciudad , y fue imputado por el Ministerio fiscal, de abuso sexual simple en grado de tentativa. Además, se dictó prohibición de acercamiento a la víctima.

El caso y la denuncia a el concejal Cayetano Ávalos se dio a conocer a través de las redes sociales, en una publicación realizada por la supuesta víctima, Ruut Bernal, quien trabajaba en una de las agencias de quinielas del edil. “En un momento se me acerca me abraza y me quiere besar lo cual di vuelta mi cara y me soltó”, destaca en su publicación de facebook.