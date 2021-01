Battle: “Tenemos que recuperar la consistencia”

6 enero, 2021 36

Comunicaciones continúa trabajando en Merceedes, hasta el 11 de enero para dejar la ciudad y retomar la competencia.

Después de un largo período, Comunicaciones regresó a las prácticas en su estadio de Mercedes. Lo hace en doble turno buscando encontrar el ajuste necesario como equipo según lo establecido por el cuerpo técnico. José Montero ya se incorporó al plantel mientras que Mariano Fierro comenzará a entrenar cuando reciba el alta tras su desgarro del aductor medio izquierdo. El equipo realiza tareas físicas por la mañana y por la noche el trabajo colectivo.

Entre los que están entrenando en Comu se encuentra un viejo conocido para los mercedeños y para la Liga. Robert Battle volvió a la ciudad y tras la segunda práctica hizo referencia a este nuevo paso por el aurinegro. “La verdad es estoy contento de estar de vuelta en la Liga y también acá en Mercedes. Después de un arranque difícil pudimos encontrar un poco de regularidad en el juego y estamos buscando eso. Tenemos una semana para ponernos bien y seguir la línea en la que vamos”.

El interno estadounidense, nacido en Philadelphia hace 39 años remarcó “venía de un descanso muy largo pero hice un trabajo y sabía que iba poder ayudar a un equipo y una vez más Ariel y el club confiaron en mí y estoy muy agradecido por eso. Yo sigo intentando mejorar cada día, empecé a agarrar más ritmo en cada juego. Y este descanso nos viene bien para poder entrenar bien en conjunto y buscando un nivel de juego mucho mejor de lo que mostramos”.

Cuando lo llamó Ariel Rearte pensó ¿qué voy a hacer en casa? Y no dudo en viajar a Buenos Aires. “Estaba entrenando y trabajando para volver a jugar así que cuando me llamó ya estaba listo y vine enseguida. Se sabe que para mi Argentina es mi segundo hogar llevo muchos años jugando acá. Estoy en el final de mi carrera, no sé cuantos años más pueda jugar pero obviamente prefiero que los últimos años sean acá” sostuvo.

Battle prefirió no viajar a Estados Unidos y quedarse en Buenos Aires para las fiestas esperando el día de inicio de prácticas en Mercedes. “Yo no quería poner en riesgo la vuelta, llevo jugando 18 años así que mi familia sabe bien como es esto. Con el apoyo de ellos fue más fácil para quedarme, sobre todo porque estuvieron de acuerdo. Aquí estoy, sé que habrá otro día para volver a casa”.

Respecto a lo que viene sostuvo “nos falta consistencia, porque venimos jugando bien, ganamos seis al hilo y creo que perdimos la consistencia. No somos un equipo con muchos goleadores así que tenemos que aprovechar todo lo que tenemos. No podemos salir y no jugar con intensidad. Tenemos que jugar en equipo, ser generosos. Si hacemos eso y le agregamos una buena defensa vamos a estar bien y ganar muchos juegos. Todo depende de nosotros y del compromiso que tengamos para hacerlo”.