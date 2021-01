Denunciaron el abuso sexual a adolescente de capacidad diferente

4 enero, 2021 10

La madre de un chico de 15 a帽os acudi贸 a la Polic铆a y pidi贸 acci贸n de la Justicia. Seg煤n la acusaci贸n, el menor fue sometido a una violaci贸n por parte de conocidos de la familia.

Una mujer denunci贸 ante la Polic铆a que su hijo adolescente de 15 a帽os fue sometido a un abuso sexual con acceso carnal en la localidad de Empedrado. Los autores del delito ser铆an dos j贸venes conocidos de la familia de la v铆ctima.

El menor de capacidad diferente habr铆a sufrido la violaci贸n hace aproximadamente tres semanas y su madre acudi贸 a la comisar铆a local el mi茅rcoles 23 de diciembre.

A partir de la denuncia fue iniciada una causa penal caratulada como 鈥渁buso sexual agravado鈥, con intervenci贸n del Juzgado de Instrucci贸n y Correccional de la ciudad de Saladas.

A 鈥渆stas dos personas le dimos la confianza, le tratamos bien y abusaron de mi hermano menor que es un chico especial, es discapacitado. Hoy mi familia pide Justicia por L., un nene discapacitado de 15 a帽os. Pido que se cumpla la ley y le hagan pagar a estas dos personas鈥 (llamadas Alexis y Alejandro).

鈥淢i mam谩 hizo la denuncia y los polic铆as de ac谩 no hacen nada; est谩n libre como que nada hicieron. Mi hermano no duerme, no come; lo 煤nico que pido es justicia por mi hermano鈥, escribi贸 una hermana del adolescente, en un posteo publicado en la red social Facebook el 31 de diciembre.

Al respecto, fuentes policiales a las cuales consult贸 茅poca precisaron que existe una pesquisa. Sin embargo, 鈥減or tratarse de un caso complejo y una v铆ctima menor de edad鈥 deben tener mesura al brindar datos.