EEUU: el congresista electo Luke Letlow murió de COVID-19

30 diciembre, 2020 17

El recientemente elegido congresista estadounidense聽Luke Letlow聽muri贸 este martes por complicaciones derivadas de la enfermedad de COVID-19聽y se convirti贸, seg煤n medios locales, en el聽primer representante del poder legislativo norteamericano del pa铆s que fallece por coronavirus.

Letlow, republicano de 41 a帽os, hab铆a sido elegido para representar el聽quinto distrito del estado de Luisiana聽y deb铆a prestar juramento el pr贸ximo domingo.

El legislador, que estaba casado y ten铆a dos hijos de corta edad, anunci贸 el pasado聽18 de diciembre聽que se aislar铆a luego de ser informado que hab铆a dado positivo de coronavirus. Fue ingresado en el hospital poco despu茅s.

El gobernador de Luisiana,聽John Bel Edwards, orden贸 que las聽banderas ondeen a media asta聽el d铆a del funeral del congresista.

鈥淓s con gran pesar que mi esposa y yo ofrecemos nuestras condolencias a la familia del congresista electo Luke Letlow por su fallecimiento tras una batalla con la enfermedad de COVID-19鈥, escribi贸 Edwards en su cuenta de Twitter.

鈥淓stoy desconsolado porque no podr谩 servir a nuestra pueblo como Representante de los Estados Unidos, pero estoy a煤n m谩s devastado por su amada familia鈥, a帽adi贸. Letlow no ten铆a condiciones preexistentes que pudieran haber elevado las chances de que muriera de la enfermedad, indic贸 uno de los m茅dicos del hospital en el que falleci贸 a un medio local.

Seg煤n聽The New York Times, que cita como fuente a聽Ballotopedia, una enciclopedia online sobre pol铆ticos,聽Letlow es el primer funcionario federal electo que fallece en EE.UU. a causa de la enfermedad de COVID-19. El primer miembro del Gobierno federal que muri贸 fue un juez. Tambi茅n han fallecido como consecuencia de la enfermedad dos congresistas estatales: un republicano del senado de Minnesota y otro en New Hampshire.

Letlow hab铆a ganado una elecci贸n de segunda vuelta en diciembre contra otro republicano para suceder al congresista Ralph Abraham, de quien hab铆a sido jefe de personal.

La l铆der dem贸crata en la C谩mara de Representantes, Nancy Pelosi, public贸 un comunicado al respecto e indic贸 que 鈥渆sta noche la C谩mara con tristeza lamenta el fallecimiento del congresista electo Luke Letlow鈥.

鈥淓l congresista electo Letlow era un luisiano de novena generaci贸n que luch贸 apasionadamente para defender su punto de vista y dedic贸 su vida al servicio p煤blico鈥, agreg贸.