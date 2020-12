“Volví a nacer”, dijo el hombre acuchillado en la cabeza

30 diciembre, 2020 20

Se recupera en su vivienda de una cirugía riesgosa. Teme al cambio de carátula y que el agresor quede libre.

Car­los Se­go­via es­tu­vo con un ami­go ce­nan­do en una vi­vien­da del ba­rrio ca­pi­ta­li­no San Ro­que, el pa­sa­do 19 de di­ciem­bre. En un mo­men­to de la no­che lle­gó otro mu­cha­cho de nom­bre Gui­ller­mo, co­no­ci­do de la zo­na, quien pi­dió que “se pa­gue otra cer­ve­za”. An­te la ne­ga­ti­va de Car­los, el hom­bre le ases­tó un cu­chi­llo en la ca­be­za. El ata­ca­do de­bió su­pe­rar una ries­go­sa ope­ra­ción. El agre­sor que­dó de­te­ni­do.

Car­los Se­go­via di­jo a épo­ca que tie­ne 50 pun­tos en la ca­be­za y que se re­cu­pe­ra len­to pe­ro bien.

“Vol­ví a na­cer. Cuan­do mi­ro la ra­dio­gra­fía o las fo­tos no pue­do cre­er lo que pa­só. En un mo­men­to pen­sé que de­ja­ba a mi se­ño­ra con mi hi­ji­to so­los”, con­tó.

“E­sa no­che, es­ta­ba con un ami­go en su ca­sa ce­nan­do cuan­do lle­gó es­te mu­cha­cho, Gui­ller­mo, que lo co­noz­co de vis­ta. Co­mo mi ami­go tam­bién lo co­no­cía le de­jó que es­tu­vie­ra con no­so­tros”, co­men­zó su re­la­to Car­los del día del ata­que.

“En un mo­men­to por la ho­ra, cer­ca de las 3, les di­go que me ten­go que ir por­que tra­ba­ja­ba al otro dí­a. Ahí me di­ce Gui­ller­mo que me pa­gue otra cer­ve­za an­tes de que me fue­ra. Le res­pon­dí que só­lo te­nía unos po­co pe­sos pe­ro que los guar­da­ba pa­ra la co­mi­da de la fa­mi­lia y co­men­zó en­ton­ces a in­sul­tar. Me em­pu­jó y nos di­mos unos gol­pes de pu­ño. En un mo­men­to se ale­jó y me di­jo ya vas a ver vos gil. Y me que­dé con mi ami­go por­que pen­sé que no re­gre­sa­rí­a. Pe­ro a los po­cos mi­nu­tos es­cu­ché un rui­do de mo­to y lo veo que ba­jó co­rrien­do con un cu­chi­llo en ma­no y a mi di­rec­ción. No me dio tiem­po a za­far de la agre­sión”, re­cor­dó.

“En el se­gun­do in­ten­to de hin­car­me me cla­vó el cu­chi­llo en la ca­be­za. Me mi­ró y co­rrió ha­cia la mo­to, ahí vi que el que con­du­cía era el pa­dre. Co­men­cé a san­grar y mi ami­go lla­mó al 911. Cuan­do lle­gó el pa­tru­lle­ro me des­va­ne­cí y ellos tra­ta­ban de man­te­ner­me des­pier­to. Re­cuer­do que me lle­va­ron en el mó­vil al hos­pi­tal y en el ca­mi­no me des­va­ne­cía y vol­vía en sí. Me ve­ía con mu­cha san­gre”, di­jo.

“Hoy ten­go 50 pun­tos en la ca­be­za y di­fi­cul­tad pa­ra mo­ver la man­dí­bu­la, pe­ro por suer­te me ali­men­to len­to pe­ro bien”, ex­pli­có el mu­cha­cho le­sio­na­do.