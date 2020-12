Corrientes prevé vacunar a 350 mil personas y recibir 700 mil dosis

29 diciembre, 2020 62

Las primeras dosis serán aplicadas hoy al personal del Hospital de Campaña y del Laboratorio Central. Por otra parte, anunciaron que una empresa privada se hará cargo de la distribución y almacenaje de las inmunizaciones durante toda la campaña de vacunación.

Las pri­me­ras 3.150 do­sis de la va­cu­na Sputnik-­V, de una tan­da ini­cial de 6.700, lle­ga­ron ayer a la pro­vin­cia en me­dio de un des­plie­gue po­li­cial po­cas ve­ces vis­to. To­das fue­ron al­ma­ce­na­das en una dro­gue­ría ubi­ca­da so­bre Ru­ta Na­cio­nal Nº12 y se­rán tras­la­da­das hoy al Hos­pi­tal de Cam­pa­ña pa­ra dar ini­cio a la va­cu­na­ción. El go­ber­na­dor, Gus­ta­vo Val­dés, se­ría el pri­me­ras

El car­ga­men­to par­tió des­de Re­sis­ten­cia mi­nu­tos des­pués de las 5:30 y fue tras­la­da­do por una ca­mio­ne­ta de la firma An­dre­a­ni que fue es­col­ta­da por pa­tru­llas de la Po­li­cía de Co­rrien­tes des­de que ba­jó del puen­te. El con­voy re­co­rrió to­do el ca­rril cen­tral de la ave­ni­das 3 de Abril, Fe­rré e In­de­pen­den­cia has­ta su des­ti­no fi­nal en un de­pó­si­to de me­di­ca­men­tos.

En pri­mer lu­gar se­rá in­mu­ni­za­do el equi­po de sa­lud del Hos­pi­tal de Cam­pa­ña “Es­cue­la Ho­gar” por su con­tac­to di­rec­to con los en­fer­mos y, al mis­mo tiem­po, los del La­bo­ra­to­rio Cen­tral en el que ana­li­zan las mues­tras sos­pe­cho­sas del vi­rus. El mo­men­to his­tó­ri­co da­rá ini­cio en el cen­tro de sa­lud al­re­de­dor de las 9. Pos­te­rior­men­te, se va a es­tar dis­tri­bu­yen­do y apli­can­do al per­so­nal de las Uni­da­des de Te­ra­pia In­ten­si­va y Emer­gen­cias de los hos­pi­ta­les ca­be­ce­ras del in­te­rior.

Las do­sis res­tan­tes lle­ga­rí­an la pró­xi­ma se­ma­na y así se com­ple­ta­rí­an las 6.700 asig­na­das pa­ra Co­rrien­tes. Ha­cia fi­na­les del mes, lle­ga­rá el se­gun­do com­po­nen­te ne­ce­sa­rio pa­ra lo­grar una in­mu­ni­za­ción efec­ti­va. Es de­cir que la va­cu­na ru­sa cons­ta de dos apli­ca­cio­nes pa­ra con­se­guir su efec­ti­vi­dad.

Po­bla­ción ob­je­ti­vo

La di­rec­to­ra de In­mu­ni­za­cio­nes de la Pro­vin­cia, Ma­ri­na Can­te­ro, pre­ci­só que “Co­rrien­tes tie­ne una po­bla­ción ob­je­ti­vo de 350.000 per­so­nas a va­cu­nar, con un es­que­ma de dos do­sis, lo que re­pre­sen­ta un to­tal de 700 mil va­cu­nas an­ti COVID-­19 en la pro­vin­cia”.

La es­tra­te­gia de va­cu­na­ción que lle­va­rá ade­lan­te la Di­rec­ción de In­mu­ni­za­cio­nes de la Pro­vin­cia, en for­ma ar­ti­cu­la­da con mu­ni­ci­pios y otras ins­ti­tu­cio­nes, com­pren­de­rá ejes que se en­cua­dran en las po­bla­cio­nes de ob­je­ti­vos.

“U­na vez con­clui­da la va­cu­na­ción al per­so­nal de sa­lud, con­ti­nua­re­mos con la po­bla­ción de ma­yo­res de 60 años, po­bla­ción de 18 a 59 años que pre­sen­ten fac­to­res de ries­gos”, ade­lan­tó.

Ayer, el mi­nis­tro de Sa­lud Pú­bli­ca, Ri­car­do Car­do­zo, fir­mó un con­ve­nio con Dro­gue­ría del Sud pa­ra que se ha­ga car­go de la re­cep­ción, al­ma­ce­na­je, pre­pa­ra­ción de pe­di­dos, dis­tri­bu­ción y en­tre­ga en cen­tros de sa­lud de la pro­vin­cia; ges­tión y tra­za­bi­li­dad, ges­tión de do­cu­men­ta­ción y co­or­di­na­ción del ope­ra­ti­vo lo­gís­ti­co de la cam­pa­ña de in­mu­ni­za­ción.

Sin fecha para la segunda tanda en la provincia

Ma­ri­na Can­te­ros, di­rec­to­ra de In­mu­ni­za­cio­nes de la Pro­vin­cia de Co­rrien­tes, dio de­ta­lles de có­mo se­rá el es­que­ma de va­cu­na­ción con­tra el COVID-­19, tras la lle­ga­da de las do­sis de Sput­nik V a Co­rrien­tes. Hoy co­mien­za la apli­ca­ción de la pri­me­ra do­sis, la se­gun­da, aún no se en­cuen­tra en la pro­vin­cia.

“Ma­ña­na (por hoy) es­tá pre­vis­to, pa­ra las 9, co­men­zar con el per­so­nal de sa­lud de pri­me­ra lí­nea del Hos­pi­tal de Cam­pa­ña, del La­bo­ra­to­rio Cen­tral, de ser­vi­cios de emer­gen­cias y te­ra­pias in­ten­si­vas de los hos­pi­ta­les de Ca­pi­tal y la se­ma­na que vie­ne va­mos a es­tar pre­vien­do las do­sis pa­ra los ser­vi­cios del in­te­rior”, di­jo.

“La idea es lo­grar el ma­yor nú­me­ro de po­bla­ción va­cu­na­da lo más pron­to po­si­ble, con es­te nú­me­ro de do­sis que lle­ga­ron hoy nos al­can­za pa­ra lle­gar a las po­bla­cio­nes co­men­ta­das, tam­bién se va a apli­car las do­sis a los va­cu­na­do­res, agen­tes sa­ni­ta­rios y au­to­ri­da­des. Te­ne­mos pre­vis­to lo­grar lo an­tes po­si­ble el ob­je­ti­vo, co­mo má­xi­mo la pri­me­ra quin­ce­na de ene­ro, por­que a los 21 dí­as ten­dre­mos que va­cu­nar con la se­gun­da do­sis. Re­ci­bi­mos el com­po­nen­te uno, to­da­vía no es­tá el com­po­nen­te dos de la va­cu­na ru­sa”, in­di­có.

“Ha­ce­mos un se­gui­mien­to de to­dos los pa­cien­tes in­yec­ta­dos. An­te ca­da va­cu­na­ción se le va a en­tre­gar a la per­so­na un car­net de va­cu­na­ción y una ho­ja de se­gui­mien­to. An­tes de la apli­ca­ción la per­so­na de­be no­ti­fi­car si pre­sen­ta re­ac­cio­nes ad­ver­sas an­te las va­cu­nas. Te­ne­mos un Co­mi­té de Ex­per­tos pa­ra ha­cer el se­gui­mien­to de ca­sos ad­ver­sos”, pre­ci­só.

“Se ex­clu­yen de la va­cu­na­ción, por el mo­men­to, las mu­je­res em­ba­ra­za­das, o que es­tén re­a­li­zan­do lac­tan­cia, per­so­nas con pa­to­lo­gí­as on­co­ló­gi­cas, o con com­pro­mi­so en el sis­te­ma in­mu­no­ló­gi­co. Por más que es­tén den­tro del per­so­nal de sa­lud, no se tie­ne que va­cu­nar. Las per­so­nas que han te­ni­do co­ro­na­vi­rus y tu­vie­ron tra­ta­mien­to con plas­ma, de­ben es­pe­rar tres me­ses pa­ra co­lo­car­se la va­cu­na. Los que han te­ni­do re­ac­cio­nes an­te otras va­cu­na­cio­nes nos de­ben avi­sar”, re­sal­tó.