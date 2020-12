Boca Unidos se recuperó de visitante y suma esperanzas

14 diciembre, 2020 19

Venci贸 por 2-1 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y logr贸 reponerse del traspi茅 de la fecha inicial, en su cancha. Goles de R铆os y Larras谩bal le dieron la victoria al equipo de Claudio Marini. En la pr贸xima fecha recibe a Uni贸n de Sunchales.

Boca Unidos gan贸 ayer en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y mantiene sus chances de clasificaci贸n para pelear por el ascenso tras jugarse la tercera fecha del torneo Federal A. El 鈥渁urirrojo鈥 se impuso 2-1 con goles de Gonzalo R铆os y Lautaro Larrasabal, uno en cada per铆odo, y jug贸 toda la parte final con un hombre menos por la expulsi贸n de Sa煤l Abecasis.

El elenco de la ribera no hac铆a pie en el inicio con un medio campo dubitativo, reci茅n pasados los 10 minutos, la l铆nea de volantes comenz贸 a conectarse y desde ah铆, el 谩rea de Defensores qued贸 m谩s cerca. El local apel贸 a las faltas para interrumpir el avance correntino y Boca Unidos pudo llevar algo de peligro desde el bal贸n parado.

Pero el 鈥渁urirrojo鈥 tiene 鈥渓agunas鈥, y el rival, con poco, igual贸 a los 38 minutos cuando Juan Cruz Aguilar aprovech贸 una pelota que qued贸 picando en el 谩rea ante la mirada de la 煤ltima l铆nea correntina. El mal momento para Boca Unidos se acentu贸 antes del final de la primera etapa, luego de una infracci贸n de Abecasis que a los 43 minutos le valiera la segunda tarjeta amarilla, dejando a su equipo con uno menos.

El complemento comenz贸 con Boca Unidos adelantando en el campo, pese a estar en inferioridad num茅rica, pero al igual que en la parte inicial, sin un juego fluido. Los minutos pasaron, y con media hora de la parte final ya transcurrida, las ideas del elenco de Marini eran cada vez m谩s escasas.

Boca Unidos se repet铆a con arrestos individuales, ante una clara falta de juego asociado, y para colmo, el entrenador dilataba variantes, ya a esa altura necesarias. Y fue justamente con el primer cambio, que lleg贸 a los 25 minutos, con el que el 鈥渁urirrojo鈥 encontrar铆a la ventaja. Lautaro Larrasabal que hab铆a reemplazado a Leonel Niz, a los 32 minutos, recibi贸 una asistencia de R铆os y de media vuelta sac贸 un remate cruzado que dej贸 sin reacci贸n al arquero Bore谩n para establecer el 2-1.

Con la ventaja, el equipo de la Ribera se aferr贸 a los tres puntos y logr贸 traer desde Ramallo lo que fue buscar, la ilusi贸n de seguir en carrera por el ascenso. Boca Unidos tendr谩 dos finales, primero como local ante Uni贸n de Sunchales, y luego en Gualeguaych煤, con Juventud Unida.

*

Empat贸 Sportivo Belgrano

Por la tercera fecha de la Fase Rev谩lida de la Zona Norte, en Sunchales, el local Uni贸n y Sportivo Belgrano empataron uno a uno en vibrante partido. De este modo, el equipo sanfrancisque帽o se afianza como l铆der en las posiciones.

Sportivo Belgrano sigue con buen andar en esta etapa del Torneo Federal A. El empate que logr贸 en su visita a Sunchales lo reafirma como puntero de la Zona Norte, con grandes posibilidades de clasificar a la instancia para competir por el segundo ascenso.

El partido gan贸 en emotividad porque abiertamente los equipos buscaban el gol. Alternativamente llegaron a opciones claras de romper el empate, pero el final del juego lleg贸. Las estad铆sticas de la Zona Rev谩lida son las siguientes:

Zona A

Uni贸n Sunchales 1 (Santiago Stecaldo) 鈥 Sportivo Belgrano de San Francisco 1 (Ezequiel Gaviglio) y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 鈥 Boca Unidos de Corrientes 2.

Libre: Juventud Unida de Gualeguaych煤.

Posiciones: Sportivo Belgrano 7 unidades; Juventud Unida 4; Boca Unidos 3, Uni贸n Sunchales 2; y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0.

Zona B

C铆rculo Deportivo de Nicanor Otamendi 0 鈥 Sportivo Pe帽arol de Chimbas (San Juan) 1 (Agust铆n Llanos); Camioneros de Luj谩n 0 鈥 Cipolletti de R铆o Negro 0 y Sportivo Desamparados de San Juan 1 (Juan Reynoso) 鈥 Sportivo Estudiantes de San Luis 0.

Libre: Sol de Mayo de Viedma.

Posiciones: Desamparados 7 puntos; Cipolletti 5; Camioneros 4; Estudiantes y Pe帽arol 3; y Sol de Mayo y C铆rculo Deportivo 1.

*

Fue victoria local de Chaco For Ever

Un triunfo clave consigui贸 Chaco For Ever en uno de los partidos de la Zona Campeonato que le dio continuidad a la tercera fecha del torneo Federal A.

En su estadio, venci贸 por 3-1 a Defensores de Pronunciamiento. Julio C茅sar C谩ceres, Mat铆as Romero y Jonathan Medina marcaron para el equipo chaque帽o mientras que Tom谩s D鈥櫭乶gelo descont贸 para la visita.

En otro encuentro, Villa Mitre le gan贸 en su estadio a Olimpo por 3 a 1 y se qued贸 con el cl谩sico bah铆ense. El partido se jug贸 en el estadio El Fort铆n, en la ciudad de Bah铆a Blanca, y los goles de Villa Mitre los marc贸 Maximiliano Tunessi, en tres ocasiones, a los 16 y 43 minutos del primer tiempo, y a los 28 del segundo, mientras que descont贸 para Olimpo Mart铆n Ferreyra, al minuto de la parte final.

Las Zonas Campeonato del Federal A otorgar谩n el primer ascenso a la B Nacional; mientras que la Zonas Rev谩lidas dar谩n la segunda promoci贸n a la categor铆a superior.

Al cierre de esta edici贸n, se med铆an Sportivo Las Parejas vs. G眉emes de Santiago del Estero y Sarmiento de Resistencia vs. Douglas Haig de Pergamino. Ten铆a fecha libre este fin de semana Central Norte de Salta.

Las posiciones estaban as铆: Defensores de Pronunciamiento 4 unidades; G眉emes, Chaco For Ever, Central Norte y Sarmiento, 3; Sportivo Las Parejas 2; y Douglas Haig 1.

Y en la Zona B Campeonato: Maip煤 6 puntos; Villa Mitre 5; Madryn 4; Sansinena y Juventud Unida 2; Olimpo 1; y Hurac谩n Las Heras 1.