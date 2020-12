Barrio Comunicaciones: Violenta entradera dejó como saldo una mujer herida

13 diciembre, 2020 458

La víctima es una mujer que se dedica a la venta de blanquería. No hay detenidos.

Un violento ataque se registró anoche en una vivienda ubicada por calle San Juan Entre Neuquén y Tucumán del barrio Comunicaciones, pasada las 22 del sábado. Tras un forcejeo, Susana Vega fue atacada por el delincuente quien le ocasionó varios golpes en el rostro y cabeza.

Se pudo saber que el supuesto agresor sería un chico joven y sus características físicas ya fueron acercadas a personal de la Comisaría Tercera, quienes son los que llevan adelante la investigación.

Al no haber dinero en efectivo dentro de la casa, el agresor no se habría llevado nada y escapó. La teoría que maneja la pesquisa es que debido a que no había dinero en el interior de la vivienda, el delincuente decidió a golpearla.

Lleva adelante la investigación personal de la Comisaría Tercera. La mujer fue asistida por el servicio de ambulancia 107 del Hospital local.

Imagen gentileza Miguel Medina