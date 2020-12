El pedido de la Campaña: “Que los senadores no nos priven de este derecho a las mujeres”

11 diciembre, 2020 102

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron su satisfacción por la media sanción que obtuvo este viernes en Diputados el proyecto de IVE. “El Senado no va a ser lo mismo que en el 2018”, dijo a Télam Nelly Minyersky, abogada tucumana de 91 años.

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+ en un entramo federal expresaron su satisfacción por la media sanción que obtuvo este viernes en Diputados el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y remarcaron que “los senadores no están obligados a creer en el aborto, pero que no nos priven de este derecho a las mujeres”.

“El Senado no va a ser lo mismo que en el 2018 (cuando el proyecto IVE fue rechazado por la Cámara Alta tras ser aprobado en Diputados) y ayer tampoco fue la misma sensación: Teníamos la expectativa de ganar”, dijo a Télam una integrante histórica de la Campaña, Nelly Minyersky, abogada tucumana de 91 años.

Luego de la media sanción del proyecto de IVE en Diputados con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones. Ahora, será el turno del debate en el Senado, lo que ocurriría antes de fin de año.

Con una gran trayectoria en la militancia y docencia en la Universidad de Buenos Aires en temáticas vinculadas al derecho de familia, infancia, adopción y violencia familiar, Minyersky se mostró optimista respecto de la aprobación del proyecto en el Senado.

“Habrá que trabajar con los senadores, porque no están obligados a creer en el aborto pero que no nos priven de este derecho a nosotras”, pidió la activista. Y aseguró que “el derecho no puede imponer sacrificios a nadie”.

El debate por la legalización del aborto tiene una cronología impulsada y sostenida por las organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+, en un entramado único en el mundo que confluye en la Campaña.

La Campaña es una amplia y variada alianza federal que reúne a personas, organizaciones, movimientos políticos, sociales, sindicales, organismos de derechos humanos, del ámbito académico, científico, de la salud, de la cultura, del espectáculo y de la comunicación, entre otros sectores, que nació hace 15 años y que presentó su primer proyecto IVE hace 13.