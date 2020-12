Cadenas de oración, teorías contra el FMI y denuncias de represión: así se vive el inicio del debate del lado celeste

10 diciembre, 2020 11

Son las nueve y media de la mañana y el sol comienza a calentar el asfalto. Laura está descalza. Tiene un vestido largo blanco y una vara en la mano izquierda. El pelo recogido y atado con un gancho. Ojos negros. Sobre la cabeza, una saquito rosa la protege del sol. Se para frente a las vallas y mira el Congreso. Al rato, comienza a caminar para un lado y para el otro mientras habla. La música tapa sus palabras. No se distingue lo que dice pero sí la intención: Laura está orando para que el señor -así lo explicará después- ilumine a los Diputados.

“No importa de dónde soy, importa la voluntad de Dios”, dice a Infobae. “Estoy descalza porque hay que estar en contacto con la tierra”. Es amable pero intransigente. “¿Leíste la palabra del señor? Leé Esther 1.9”, pide.

Su discursos no es el más representativo pero sí, tal vez, el más impactante de los que llegan en las primeras horas. Cerca de ahí el colectivo La Muralla Azul está rezando un rosario a través de un megáfono. El rezo se cuela mientras conversamos con Laura.

“Ellos me dan pena porque están siendo usados”, agrega después de un silencio en el que mira el lado verde de la plaza. ¿Usados por quién?, preguntamos. “Por Satanás”, dice, “por el mal”. Después habla de Moisés, que quisieron matarlo apenas nació pero no lo hicieron y después guió al pueblo judío a la tierra prometida. “El faraón en Egipto mataba bebés. Fernández quiere matar bebés… Pero nosotros estamos acá porque servimos al señor. Solo él decide sobre la vida” , argumenta.

Es temprano aún y Laura recorre el lugar en soledad. Se aleja a un banco de plaza. Habla amablemente un rato más con Infobae y recomienda colgar una bandera de Argentina en cada balcón “porque se viene lo peor”, “porque ya están llegando las plagas, como el coronavirus”. Seguirá todo el día ahí, dice, si Dios lo permite.

“Estábamos acá pasando la noche y algunos estaban preparando un escenario y de repente llegó la policía y empezó a reprimir”, dice Lidia. Tiene un tapabocas negro que apenas permite verle el rostro. Sobre los hombros, una bandera celeste. “Estoy acá defendiendo la vida, y defendiendo la patria”, dice.

La represión de la que habla es lo primero que mencionan todos los que están alrededor del Congreso de este lado. Sucedió ayer a la noche: miembros del Partido Celeste (una agrupación “provida”) estaban armando un segundo escenario paralelo al oficial. Según explican, es una tarima donde los oradores no están regulados por el gobierno, como sí sucede en el escenario principal. En medio de la noche, se presentó la Policía de la Ciudad, informó que debía desarmarlo, y ante la negativa de algunos hombres y mujeres, comenzó la represión , que fue capturada por muchos videos que circularon por las redes sociales.

“Aborto es fracaso”, o “salvemos a las dos vidas”, dicen las banderas (Maximiliano Luna)

“Queda claro que Larreta es verde. Si la ciudad está empapelada con carteles que hacen apología del delito: ¡dicen que será ley el aborto y hoy por hoy no lo es!”, dice Noemí Nievas, que vino desde Tigre con la bandera de ese mismo club colgada. En rigor, del lado verde hay muchas más estructuras montadas que del lado celeste. Resulta extraño que hayan querido desmontar una tarima.

“Vengo así para decir que los tigrenses no nos sentimos representados. Y para decirle a la señora Galmarini que no se olvide de sus raíces. Ella decía que las personas vulnerables necesitábamos agua y cloacas cuando recorría los barrios, y ahora que es la encargada de Aysa nos ofrece aborto solamente. Usan a las personas vulnerables como si fuéramos nosotras las que neesitamos esta ley. No. Nosotras necesitamos agua, necesitamos servicios básicos … No al aborto”, agrega.