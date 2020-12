Salvio: “Quiero jugar todos los fines de semana con River”

4 diciembre, 2020 40

El Toto habló como goleador de Boca, pero también como hincha y repitió que tiene hambre de superclásico. Y atención: podría haber una edición en la Copa Maradona y, sí, otra más en la ¡final de la Libertadores!

El superclásico argentino es, para muchos, de los más emocionantes del mundo. Gran parte del país se paraliza para ver el encuentro entre los dos clubes más grandes del país y, en buena parte, de Sudamérica y el planeta. Y Eduardo Salvio, quien lo vivió como hincha y ahora como figura del club azul y oro, no es la excepción: el Toto no se achicó y mostró sus ganas de cruzarse con su clásico rival… “A mí me gustaría jugar todos los fines de semana contra River”, avisó. ¿Se le cumplirá el deseo en la Copa Maradona o en la Copa Libertadores?

Por el formato del nuevo campeonato criollo, los de Miguel Angel Russo y los de Marcelo Gallardo no pudieron cruzarse en la primera fase y tal vez tampoco lo hagan en la segunda si es que el sorteo de este lunes no los enfrenta. Con las incógnitas de esto, la única certeza es que los dos clubes más poderosos del país se cruzarían recién en la final de la Copa si es que ambos logran superar las instancias previas. Y Salvio, casualmente, habló de esa posibilidad. “Claro que pensamos que eso puede pasar. El aficionado del fútbol debe esperar un Boca-River en la final de la Libertadores”, comentó