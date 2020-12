La otra camiseta que Diego le regaló a Carlitos

3 diciembre, 2020 50

Tevez cont贸 que Maradona le regal贸 la 10 del Metro 81 con la que lo homenaje贸 en Porto Alegre. Pero tambi茅n le entreg贸 otro legado emblem谩tico. Mir谩.

“Cuando me la puse, entr贸 algo en mi cuerpo que no puedo explicar鈥, revel贸聽Carlos Tevez聽lo que sinti贸聽al calzarse la 10 de Maradona con la que lo terminar铆a homenajeando en聽el 1-0 ante el Inter por los octavos de final de la Copa Libertadores.聽Se trata de una casaca m谩s que especial de Diego. Es la que hab铆a transpirado en聽el聽recordado聽supercl谩sico del Metro 81. Pero el Apache cont贸 que no es la 煤nica que tiene guardada.

“Lo volv铆 loco para que me diera la camiseta del 81. Primero me dio la Olan de su vuelta, que tambi茅n la tengo. Y despu茅s la del 81, que para m铆 es la mejor. Decid铆 usarla en homenaje a Diego. Son sensaciones que no cre铆 nunca tenerla”, revel贸 en TyC Sports tras la victoria en el Beira Rio.

Diego regres贸 a Boca el 7 de octubre de 1995 (fue 1-0 ante Col贸n), en una recordada tarde en la Bombonera lati贸 a sus pies. Tras una suspensi贸n de 15 meses, el 10 sali贸 a la cancha con el mech贸n amarillo, la cinta de capit谩n y una camiseta marca Olan que ahora est谩 en manos de Tevez.聽 En las manos y en el coraz贸n de Tevez..

“Tuve que romper los cuadros para sacar las camisetas. Ten铆a pensado usar la cinta y la camiseta.聽La mejor manera de homenajearlo. Con esta camiseta que tanto amo, la de Boca, y la de Diego del 81″, cont贸 Carlitos.