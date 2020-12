Adelantan el inicio de la vacunación contra el Covid en Argentina

3 diciembre, 2020 156

Alberto Fern谩ndez adelant贸 que espera que la vacuna rusa llegue en las pr贸ximas semanas. Esperan vacunar 300 mil personas antes de 2021.

El presidente Alberto Fern谩ndez anunci贸 hoy que se podr谩 “vacunar a 300 mil personas antes de fin de a帽o”. “Esta semana estamos firmando el contrato con Rusia” por la vacuna contra el coronavirus.

“Le pegu茅 la 煤ltima le铆da al contrato y entre hoy, ma帽ana o pasado a m谩s tardar est谩 terminado el tema”, dijo el Presidente en declaraciones a El Destape Radio, en las que reiter贸 que se vacunar谩n 5 millones de personas en enero y otras 5 millones en febrero.

Tambi茅n dijo hoy que, “lamentablemente”, ser谩 recordado como “el presidente de la pandemia”, pero destac贸 que, en este primer a帽o de su gesti贸n de Gobierno, que se cumple el pr贸ximo 10 de diciembre, habr谩 acumulado justamente por ese hecho “una experiencia que ning煤n presidente tuvo”.

“La aprovech茅 porque puso en juego mis valores y no los alter茅, los cumpl铆 y no me equivoqu茅”, se帽al贸 Fern谩ndez. Agreg贸: “El saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no darse cuenta”.