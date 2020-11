Robo violento en barrio San Martín: “Si a mi hijo me lo traen muerto es culpa de la Policía”

27 noviembre, 2020 34

La denuncia está hecho en la sede policial y también en la Fiscalía. La acusada de apellido Molina, tiene prisión domiciliaria actualmente debido a que tiene hijos chicos.

Romina Techeira madre de un joven con discapacidad denunció publicamente el asalto y ataque a su hijo en la calle, en el barrio San Martín. “El martes de la semana ante pasada le asaltaron tres chicos y una chica. Le pegaron y volvió con la cara llena de sangre”, contó en una nota brindada al Noticiero de Nueva TV.

Con respecto a lo que le dijeron en la Comisaría Segunda una vez que hizo la denuncia, expresó: “La Policía no hizo nada porque dijeron que no podían hacer nada, debido a que no tenían orden del Fiscal”. Luego, añadió: “En la Fiscalía me dijeron que esta chica está con prisión domiciliaria. Me tomaron un poco más en serio, pero yo le plantee al Fiscal que como puede ser que esté detenida y siga saliendo”.

Pero la historia continuó y tuvo un nuevo episodio antes de anoche, cuando Molina habría vuelto a amenazar al chico en horas de la noche, en la vía pública: “La chica está con prisión domiciliaria y ayer volvió a amenazarla en la rotonda del Gaucho”.

En el final de la nota dejó un claro mensaje y demostró su falta de protección: “Si algo le pasa a mi hijo es culpa de la Policía. Si me traen el cuerpo muerto de mi hijo muerto es responsabilidad de ellos”.