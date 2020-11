Barrio Villa Rivadavia: Ingresaron a robar en una casa mientras su dueña no estaba

27 noviembre, 2020 330

Se registró la pérdida de varias cosas de valor. El delincuente cometió el hecho cuando en la vivienda no había nadie.

Un delincuente ingresó a una vivienda ubicada en calle José María Gómez y Paraguay Chiro del barrio Villa Rivadavia, durante la madrugada del miércoles. Se llevó un televisor, la garrafa, una bordadora, ventilador y sillones. La dueña circunstancialmente se encuentra en Buenos Aires y sospecha de que su propio vecino es el asaltante.

“Vaya a saber que más, me rompió la ventana esa lacra”, reveló la propietaria de la vivienda, Mónica Ontivero a Minuto Mercedes en comunicación telefónica desde Buenos Aires. Con respecto a la pésima noticia, señaló que “mi vecina me aviso de lo sucedido”. Volvió a cargar contra su vecino: “Tengo testigos e intentamos hacer la denuncia.

“Llamé a la comisaría tercera para hacer la denuncia pero todavía no habían ido. Me dijeron que tenían un caso de violencia de género y por eso no podían ir”, añadió. “Fueron mis propios tíos para poder hacer una exposición judicial en la dependencia policial”. Culminó.