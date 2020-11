Piden oraciones por Gonza, el joven trasplantado que atraviesa una infección

22 noviembre, 2020 15

Gonzalo Barrios de 22 a帽os es oriundo de Itat铆 y en julio pasado recibi贸 un trasplante bipulmonar por una fibrosis qu铆stica. Ahora se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Italiano por una grave infecci贸n en sus bronquios.

鈥淪iempre me encomend茅 a la Virgen de Itat铆. Cuando naci贸 fue algo muy especial. Yo era muy joven y no conoc铆a la enfermedad. Siempre le ped铆 que si estaba dentro de las posibilidades me dejara luchar por 茅l. Ella fue siempre la que nos ilumin贸鈥, sostuvo.

En julio de este a帽o y en plena pandemia, una buena noticia hab铆a llegado para Gonza, un trasplante bipulmonar que lo ayudar铆a a mejorar su calidad de vida. Desde el d铆a uno, el pueblo itate帽o, sus amigos, familiares y conocidos, lo encomendaron en oraci贸n para que todo salga bien.

鈥淗ace m谩s de un mes que est谩 internado, despu茅s del trasplante fue todo bien. Le dieron al alta los primeros d铆as de septiembre los controles iban bien, pero sucedi贸 una complicaci贸n en los bronquios porque un hongo infect贸 la parte de la uni贸n de la cirug铆a por dentro, y al no tener defensas pr谩cticamente el cuerpo no reaccion贸鈥, cont贸 Vanesa.

Ahora Gonza la tiene que seguir peleando. Su mam谩 Vanesa en di谩logo con diarioepoca.com coment贸 que atraviesa una infecci贸n en sus bronquios, 鈥淕onza sigue estable, hace un ratito me llamaron para darme el parte diario鈥, se帽al贸. 鈥淟e realizaron una traqueotom铆a y va a seguir conectado al respirador. No sabemos por cu谩nto tiempo, me piden que tenga paciencia y esto es ir viendo d铆a a d铆a como evoluciona. Tiene el bronquio infectado y muy inflamado鈥, detall贸 desde Buenos Aires.

鈥淪贸lo me queda pedir que nos unamos en oraci贸n. Gonza est谩 en manos de Dios y la Virgen鈥, finaliz贸.