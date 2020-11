La historia del hombre que contrajo coronavirus en un supermercado

19 noviembre, 2020 425

Sugar S谩nchez contrajo coronavirus hace casi dos meses. Estuvo internado en el Hospital de Campa帽a y logr贸 recuperarse mediante el tratamiento. El virus afect贸 principalmente sus intestinos, 贸rgano castigado por una gastritis aguda durante la ni帽ez. Sugar habl贸 con Radio Sudamericana y cont贸 que pudo haberse contagiado en un supermercado.

Sugar S谩nchez es un paciente recuperado de coronavirus en Corrientes. Brind贸 una entrevista a Radio Sudamericana y cont贸 que c贸mo la pas贸 durante el per铆odo de enfermedad. 鈥淵o me contagi茅 en un supermercado de Corrientes, despu茅s se constat贸 que los carritos no estaban sanitizados鈥, dijo.

鈥淐omenc茅 con picaz贸n en la garganta y tos. Despu茅s fiebre y al tercer d铆a perd铆 el olfato y el gusto. Fue hace casi dos meses y me tuve que internar en el Hospital de Campa帽a鈥.

鈥淎 m铆 no me atac贸 por los pulmones, me atac贸 en los intestinos porque cuando era ni帽o ten铆a gastritis aguda. Ah铆 me maltrat贸 y me deshidrat茅, me fui al Hospital de Campa帽a me hicieron los dos test鈥.

Sugar dijo que su paso por el Campa帽a fue 鈥渆xtraordinario鈥. En medio de la incertidumbre y el miedo por la letalidad del virus, manifest贸 鈥渟inceramente yo que estuve en distintos pa铆ses de Sudam茅rica y conozco los servicios de salud, te puedo decir que la experiencia que tuve ac谩 fue extraordinaria. Extraordinaria en cuanto a la infraestructura. Me sorprendi贸 la atenci贸n y el nivel de los m茅dicos鈥.

鈥淟a verdad que es horrible pensar que podes morir, pero pude salir r谩pido de la situaci贸n en la que estaba鈥, a帽adi贸.

