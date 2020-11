La historia de Toby, el fiel compañero que hace mandados en bici con su dueño

16 noviembre, 2020 851

La imagen se viralizó mediante todas las redes sociales. Pero muy pocos conocen la historia que Minuto Mercedes te cuenta en esta nota.

Yair Cabrera junto a Toby viven en una vivienda ubicada en la esquina de Riachuelo y Sarmiento, en el corazón de barrio Castello de nuestra ciudad. Entre ambos hay un sentimiento mutuo que lleva a que se vuelvan inseparables. El perro fue adoptado cuando su anterior dueña lo ofreció en adopción.

“La dueña ahora vive en San Francisco y me regaló el perro”, cuenta Yair a Minuto Mercedes, sentado en una silla en la parte lateral de su casa, junto a su mascota que no se despega un minuto de su lado. “La dueña tenía que ir de viajes y me ofreció si lo quería tener, yo le dije que sí”.

Yair cuenta que cuando el tiene que salir, su perro ya le levanta las patas para que lo lleve, haciendo una clara señal de que quiere acompañarlo. “Cuando iba a la escuela siempre me esperaba, me salía a recibir”, comenta el alumno del 2º “D” de UPM.

Cabe destacar, que hoy recibió una bicicleta nueva por parte del intendente de Mercedes, Diego Caram, quien como la gran mayoría de los vecinos vio la imagen del perro sentado esperándolo en la bicicleta, fuera de una carnicería.

Formación escolar:

Yair es un chico que cumplió su ciclo escolar primario en la escuela Nº 85, dónde María Elena Escalante quien fue su maestra en 6to año lo recuerda como “un chico amoroso” y se anima a decir “el que nace buena persona, ya nace así y no hay vuelta atrás”. Ahora está culminando su segundo año del secundario sin llevarse materias.

El sueño de ser veterinario:

Como a la gran mayoría de los chicos que crecen en nuestro país, le gusta jugar al fútbol en sus tiempos libres. No es fanático del estudio, comenta entre risas. Pero a la hora de comentar sobre sus sueños, revela que quiere ser veterinario: “Es lo que me gusta, la otra vez lo llevé a un perrito de acá cerca a que lo curen y es lo que me gusta”, expresó.

Su mamá se siente orgullosa de quien es su hijo mayor, quien tiene la difícil tarea de ir mostrando el buen camino a sus tres hermanas y sus primos, quienes son todos más chicos que él.