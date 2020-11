“¡La mayor sorpresa de todas!”: así reflejó la prensa mundial el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

14 noviembre, 2020 110

ego de más de un año de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, Los Pumas regresaron al ruedo venciendo por 25-15 a los All Blacks y lograron la primera victoria de todos los tiempos de la selección argentina de rugby ante el poderoso combinado neozelandés.

El equipo dirigido por Mario Ledesma inició su camino en el Tres Naciones con un triunfo invaluable y la mayoría de los medios de comunicación alrededor del mundo se hicieron eco de un hito que quedará en la historia del deporte argentino.

“¡La mayor sorpresa de todas!”, escribió The New Zeland Herald en la portada de su edición web. La noticia también llegó a diferente diarios deportivos del mundo como La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, The Guardian y Mundo Deportivo, entre otros.